El Govern demana «sacrificar» l'activitat social per frenar contagis

El Govern de la Generalitat preveu aprovar aquesta setmana noves mesures per «abaixar el ritme» de l'activitat social amb l'objectiu de frenar el ritme de contagis de la covid-19. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va cridar la ciutadania a fer «un pas més» en el seu compromís contra la crisi de la covid-19 i a «sacrificar» en la mesura que sigui possible tota «activitat social» perquè el sistema sanitari pugui seguir donant una «resposta adequada».

Aragonès, que exerceix les atribucions de president de la Generalitat després de la inhabilitació de Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, van atendre ahir els periodistes després de visitar el Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Durant la intervenció, Aragonès també va anunciar que aquesta mateixa setmana es prendran noves mesures per frenar l'avanç del virus, atès que s'acosten «dies difícils», tot i que les esmentades mesures encara s'estan treballant «internament» i, per això, no va donar-ne detalls. En qualsevol cas, es preveu que tinguin incidència en activitats econòmiques, més que limitar l'activitat entre zones geogràfiques.

Diumenge la Generalitat ja va demanar als catalans reduir la seva interacció social davant l'augment de casos de la covid-19 i els va animar a relacionar-se només amb les seves «bombolles» de contacte habitual i evitar els desplaçaments innecessaris.

«O multipliquem les nostres actuacions contra la covid-19 o la covid-19 es multiplica», va resumir Aragonès, davant el «moment complicat» que travessa Catalu-nya, que va emmarcar en el context de les dades epidemiològiques de bona part de la resta de l'Estat i d'Europa. Aragonès va subratllar que Catalunya ha guanyat en aquests mesos «capacitat d'anticipació» al virus, el que «permet prendre millors decisions: és hora que actuem amb la màxima responsabilitat i fem tots els esforços necessaris», va insistir.



Risc de rebrot

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya continua pujant i ja arriba a 311, amb un creixement de 21,4 punts en 24 hores (llavors era de 289,56), segons les dades actualitzades del departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, es manté en l'1,30, la mateixa dada que diumenge. En l'actualització de dades s'han declarat 1.807 nous casos confirmats per prova PCR, que arriben als 159.885 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 16 morts més a Catalunya, amb un total de 13.499. Actualment hi ha 944 persones ingressades per coronavirus als hospitals (71 més).