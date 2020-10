Johnson&Johnson atura temporalment l'assaig de la vacuna contra la covid-19

Johnson&Johnson ha aturat temporalment l'assaig clínic de la vacuna contra la covid-19. La companyia ha informat en un comunicat que ha detingut temporalment l'administració de dosis en tots els assaigs clínics candidats a la vacuna, inclòs l'Ensemble que es troba en fase 3, "a causa d'una malaltia inexplicable en un participant". Aquesta malaltia està sent revisada i avaluada per la Junta de Monitoratge de Seguretat de Dades independent d'Ensemble, així com per metges interns de la companyia.

Johnson&Johnson ha assegurat que els "esdeveniments adversos" són "una part esperada de qualsevol estudi clínic", especialment en estudis grans com ho és l'Ensemble. En aquest sentit, ha defensat que tenen pautades totes les passes a seguir i això garanteix que els estudis puguin aturar-se si s'informa d'un "esdeveniment advers greu inesperat" i fer així una revisió curosa de tota la informació mèdica abans de decidir si reiniciar l'estudi.

D'altra banda, ha apuntat que cal respectar la privacitat del pacient afectat, sobre el que s'està recollint tota la informació sobre la malaltia que pateix abans de compartir més informació al respecte.

Per últim, ha indicat que aquests tipus d'esdeveniments no són infreqüents en els assaigs clínics i es pot esperar "raonablement" que augmenti el número d'aquests fets amb un gran nombre de participants. A més, no és evident ràpidament si el participant ha rebut placebo o el tractament de l'estudi.