L'exlíder de Vox a Lleida paga la fiança i surt de la presó, un mes i mig abans del judici per abusos a incapacitats

L'exlíder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, ha sortit de la presó, un mes i mig abans de la vista que el jutjarà per abusos a incapacitats. Segons fonts pròximes al cas, Ortiz Cambray, de 55 anys, va pagar la fiança de 6.000 euros a finals de la setmana passada, quan complia 17 mesos de presó provisional. La Fiscalia li demana 11 anys de presó per haver suposadament abusat de dos homes de 26 i 30 anys amb incapacitat i d'intentar-ho amb un tercer, entre el març de 2018 i el març de 2019. Ortiz Cambray va ser detingut a principis de març de 2019 després que la Fundació Alosa de Lleida, que tutela almenys dues de les presumptes víctimes, denunciés els fets. El judici es farà a l'Audiència de Lleida el 25 de novembre.

En la seva declaració en fase d'instrucció, l'acusat va assegurar que no hi havia hagut "absolutament res de res de tema sexual físic amb aquestes persones". El ministeri públic acusa Ortiz Cambray, per una banda, d'haver tingut diverses trobades sexuals amb un jove, incapacitat judicialment el març de 2019, tot i saber que patia una discapacitat. Per aquests fets sol·licita que se'l condemni a 8 anys de presó, 7 més de llibertat vigilada, i que indemnitzi el noi amb 40.000 euros.

Per altra banda, demana que se'l condemni a 3 anys de presó per fer tocaments i fotografies sexuals a canvi de diners a un altre jove, declarat incapacitat judicialment el juny de 2016, a casa seva. Uns fets pels quals la fiscalia sol·licita també que se li imposin 3 anys més de llibertat vigilada i que indemnitzi l'home amb 8.000 euros.

Finalment, el ministeri públic també demana que l'acusat indemnitzi amb 4.000 euros un tercer noi discapacitat a qui suposadament va oferir-li diners a canvi de tocaments i fotografies tot i que en aquest cas, la víctima ho va rebutjar.



Detenció d'Ortiz



Els Mossos van detenir Ortiz arran d'una denúncia de dos homes incapacitats de 26 i 30 anys que estan tutelats per la Fundació Alosa de Lleida i que treballen per Aspros. L'exlíder de Vox va haver de comparèixer a l'oficina de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) de Lleida on es va prendre declaració a una de les suposades víctimes dels abusos.

Mentre va estar detingut, la policia va analitzar l'ordinador i el mòbil d'Ortiz per trobar proves que l'incriminessin com ara imatges de contingut sexual ja que la fundació Alosa va denunciar que havia detectat missatges de Whatsapp "fora de lloc" entre els dos denunciants i Ortiz.

Ortiz Cambray es presentava públicament com a líder de la formació ultra a Lleida tot i que una vegada es va tenir coneixement de la seva detenció, Vox va negar que ho fos i el va suspendre el mateix dia de militància.