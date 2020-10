Medicina inaugura el curs amb un acte virtual amb la covid de protagonista

«Una pandèmia com la covid-19, en la societat actual, era molt esperable». Així ho va assegurar el cap de servei de Microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, a la inauguració del curs 2020-2021 de la facultat de Medicina de la UVic-UCC, amb seus a Vic i a Manresa. L'acte es va celebrar en línia.

Pumarola va explicar que una malaltia com el coronavirus ve donada per «la gran circulació de persones a nivell mundial, el turisme, la densitat de població o el canvi climàtic». També va afirmar que l'estreta «convivència entre humans i certs animals com ratpenats o aus de corral en llocs com mercats d'animals vius, contribueix a fer que els virus travessin la barrera de contagi entre espècies».

Va acabar la ponència demanant als govern que actuïn d'acord amb el que diu la ciència, i va manifestar que «les lliçons apreses del coronavirus s'hauran de veure d'aquí a un temps».