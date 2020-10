Els metges d'atenció primària protesten davant l'ICS en el primer dia de vaga

Un grup de metges de l'atenció primària pública ha protestat aquest dimarts amb xiulets i cartells davant la seu de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Barcelona en el primer dia de vaga dels quatre convocats aquesta setmana pel sindicat Metges de Catalunya.

Vestits amb les seves bates blanques, els metges en vaga han exhibit cartells en què es podia llegir "Prou!", "Equiparació salarial europea" i "Vaga en l'atenció primària. Per una atenció digna, nosaltres diem prou. I vosaltres?".

'Armats' amb xiulets, els metges han tallat el trànsit a la Gran Via en la seva confluència amb el carrer Balmes, amb les màscares posades i guardant distància de seguretat.

Javier O'Farrill, president del Sector Primària de l'ICS del sindicat, ha explicat avui en declaracions als periodistes durant la protesta que, a causa de la pandèmia i de la manca de recursos humans, s'estan retardant els diagnòstics de patologies en la població.

Ha deplorat la "deixadesa" dels gestors de l'ICS des de l'anterior vaga de finals de 2018 i ha considerat que "si haguessin fet un treball adequat, de retenir talent, tindríem més de 700 metges" que han emigrat des de Catalunya a d'altres sistemes sanitaris, a causa dels sous i les condicions laborals.

"El sistema expulsa als professionals i a la població cap a la (sanitat) privada", ha opinat O'Farrill, que ha assegurat que falten pediatres, odontòlegs i ginecòlegs, entre d'altres especialistes, en l'atenció primària de Catalunya.

L'Institut Català de la Salut és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb gairebé 39.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el territori.

En concret, gestiona els 283 equips d'atenció primària (EAP), on treballen els metges que han estat cridats a secundar la vaga convocada per Metges de Catalunya.

També participa en el Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSE), juntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona, que té tres EAP, i en el Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP), juntament amb l'Ajuntament de Castelldefels, que en té un.

Usuaris de la sanitat critiquen que «no és el moment adient» per fer vaga



La Coordinadora d'Usuaris de al Sanitat (CUS) ha criticat que "no és el moment adient" per fer vaga en l'actual situació. La CUS ha valorat així l'inici de la vaga en l'atenció primària, prevista fins aquest divendres. La Coordinadora ha alertat de l'"efecte contrari" que pot tenir l'aturada en la qualitat assistencial i el deteriorament de la imatge del personal mèdic i sanitari. Ha afegit que el moment és "encara més delicat" perquè coincideix amb l'inici de la campanya de la grip. Per tot això, ha demanat "per responsabilitat i solidaritat" amb els ciutadans, que els convocants es "repensin" la convocatòria de vaga i que les autoritats "s'avinguin a un diàleg constructiu per evitar conseqüències no desitjades per ningú".

La CUS ha assegurat que dona suporta les reivindicacions del col·lectiu mèdic i ha demanat que no es malmeti "de cap manera" el primer nivell assistencial de la sanitat. També ha reclamat que es treballi per reconèixer els drets i reivindicacions de tot el personal mèdic.