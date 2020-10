La moció de censura de Vox es debatrà el 21 i el 22 d'octubre

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha decidit incloure el debat i la votació de la moció de censura presentada per Vox en els plens del 21 i 22 d'octubre, segons van confirmar ahir a Efe fonts parlamentàries.

La idea de Batet passa per suprimir la sessió de control al Govern d'aquesta setmana, segons afegeixen les fonts consultades, i col·locar el començament del debat per a la defensa de la moció en la sessió del dimecres 21, tal com va avançar ahir el diari El País.

La moció de Vox està abocada al fracàs perquè no aconseguirà la majoria absoluta necessària. Cap grup parlamentari va avançar que la secundarà.

Les fonts consultades no van precisar si Batet ja ha comunicat la data al president del Govern, Pedro Sánchez, i al líder de Vox, Santiago Abascal.

L'organització del debat i la votació de la moció també depèn de la presidenta del Congrés.

És una tasca que, d'acord amb les fonts consultades, Batet va començar dijous passat, després que hagi acabat el termini que el reglament dona per a la presentació de mocions alternatives. No se n'ha registrat cap.

La mesa, en la reunió de dimarts de la setmana passada, va comprovar que la moció compleix els requisits que la Constitució i el reglament de la Cambra estableixen perquè es tramiti.

Les intencions de Vox són que sigui el diputat per Barcelona Ignacio Garriga qui la defensi, de manera que després Abascal serà qui prendrà la paraula per exposar quin serà el seu projecte de govern.

El reglament perfila la seqüència posterior: hi haurà una inter-rupció i, després, intervindrà un representant de cada grup parlamentari durant 30 minuts.

L'hora de la votació la fixa la presidència del Congrés. Les fonts apunten que serà el 22 d'octubre amb tota probabilitat.

D'altra banda, centenars de ciutadans van manifestar-se ahir amb els seus cotxes a Madrid per exigir la dimissió del Govern d'Espanya, en una marxa que va convocar Vox en la celebració del Dia de la Hispanitat.

Els manifestants, la majoria dels quals portaven la bandera d'Espanya, van mostrar el seu neguit respecte a l'Executiu amb crits de «Govern dimissió» i fent soroll amb el clàxon dels seus vehicles. A més, també van sentir-se crits de «visca Espanya», «visca el rei», «jo soc espanyol» i l'himne espanyol.