Els museus locals es reinventen per fer front a la caiguda de les visites escolars

Els museus locals encaren el primer trimestre del nou curs amb incertesa. Les reserves de grups escolars estan molt per sota de les xifres d'un any normal i, per això, se les estan empescant per no perdre un col·lectiu molt important per a la seva subsistència. Alguns equipaments de la Catalunya Central ja han elaborat materials perquè els alumnes hi puguin treballar a l'aula o a casa.

L'activitat diària del Museu Molí Paperer de Capellades depenia, en bona mesura, dels grups escolars. Amb la irrupció de la pandèmia, però, aquesta xifra ha caigut en picat. El públic escolar suposava el 70% del total de visites i aquest octubre només en tenen programades 10, mentre que en el mateix període de l'any passat van superar les 40. La directora del museu, Victòria Rabal, ha explicat que «des del 12 de març les visites escolars van cessar i fins a mitjan aquest mes no tornarem a tenir-ne, però amb una freqüència molt minsa». «La repercussió social i econòmica per al nostre museu és molt forta», lamenta.

Aquest, però, no és un cas aïllat i molts dels museus locals es troben en una situació similar. Al Museu de les Mines de Cercs, al Berguedà, l'octubre de l'any passat tenien cada dia un grup escolar i, en canvi, aquest octubre només tenen tres dies plens. De fet, la directora de l'equipament, Alba Boixader, es mostra taxativa i assegura que «si la Generalitat no ens ajuda i posa mesures per al funcionament diari, molts museus hauran de tancar».

En el cas del Museu de la Tècnica de Manresa, en canvi, asseguren que «a partir del mes de juny hem vist que les inscripcions s'anaven fent, però ara ens trobem que moltes escoles fan anul·lacions o ens canvien les dates per al tercer trimestre».



El museu a l'escola o a casa

Davant d'aquestes perspectives, els museus se les estan enginyant per fer arribar els seus continguts a l'aula. En el cas de Cercs, el museu ha començat a fer una filmació dels espais patrimonials, no només de mines, sinó també de l'espai de Fumanya, perquè «els alumnes puguin fer la visita des de l'aula», segons ha relatat la seva directora, Alba Boixader. «Estem fent gravacions amb una qualitat molt alta, com si fos un programa de televisió, i els alumnes podran fer la visita en directe a través d'aplicacions com Instagram Live», ha relatat Boixader.

Des de Capellades han plantejat portar físicament el museu a l'aula a través del projecte Museu mòbil. Segons ha relatat la directora de l'equipament, la idea és que un o dos monitors del museu es puguin desplaçar fins al centre escolar amb l'objectiu de «poder fer una explicació de certs continguts del museu, com ara com és el procés de fer paper a mà, i oferir-los un taller a la mateixa escola».

Al Museu del Ter de Manlleu, a la comarca d'Osona, també han fet una aposta pels continguts en línia i han engegat un projecte per «aplegar totes les propostes, documents i materials que permetin fer els nostres tallers des de l'aula», segons explica el director del museu, Carles Garcia. La idea és que les escoles disposin d'un conjunt de materials, recursos i indicacions per treballar alguns temes des de l'aula. També han elaborat propostes educatives en format audiovisual que han penjat al seu canal de YouTube.

A Manlleu, a més, han decidit, per a aquest curs 2020-2021 enfocar-se de «forma radical» a la comunitat educativa més propera i oferir-los totes les activitats de forma gratuïta. «Som conscients que les escoles estan reduint al màxim la mobilitat i, per això, hem decidit aquest curs enfocar-nos a intentar facilitar les activitats als centres escolars de Manlleu», ha apuntat Garcia. De fet, el director ha exposat que a hores d'ara «els centres del municipi ja estan fent un ús més intensiu de les nostres activitats», en relació amb altres anys.



Més visites els caps de setmana

La baixada de les visites de grups escolars ha fet que molts museus es plantegin potenciar les visites de grups petits, sobretot els caps de setmana. La directora del Museu Molí Paperer de Capellades explica que «hem notat que els caps de setmana tenim una major afluència de gent, que té necessitat de sortir i consumir cultura», i creu que «això potser ens ajudarà a compensar la pèrdua de grups escolars». Davant d'això, el museu està pensant diferents propostes per atraure més públic els caps de setmana com ara tallers monogràfics.

Al Museu de la Tècnica de Manresa asseguren que el públic familiar o particular «segueix venint al museu» i, per això, asseguren que en aquest cas han notat «poca incidència». Per això, el seu director, Eudald Serra, ha explicat que han decidit programar tallers per a adults, tot i que n'han reduït la capacitat per adaptar-se a les mesures per combatre el coronavirus.

Serra apunta que, de cara al futur més immediat, els agradaria, «com a mínim, seguir com fins ara. Esperem que tot el que hem guanyat no tiri marxa enrere i si podem plantejar el curs com fins ara ja ens conformem». «Un nou confinament a l'hivern ens afectaria moltíssim, seria molt dur», assegura el director.