El risc de rebrot puja a Manresa i supera els 300 punts amb 91 casos en una setmana

El risc de rebrot de la covid-19 a Manresa s'ha incrementat notablement en una setmana en passar de 179,38 punts a 321,8, segons la darrera actualització feta aquest dilluns pel departament de Salut i que té en compte les PCR confirmades fins dijous passat. Al conjunt del Bages, el risc és inferior al de la capital comarcal, amb 223,15 punts, encara que la xifra és molt pitjor que la d'ara fa una setmana, quan era de 97,35 punts, menys de la meitat. A més, això ha suposat passar de ser una zona considerada de risc mitjà-alt a ser una comarca amb risc alt de rebrot.

L'Anoia també és una altra de les comarques centrals on el risc s'ha incrementat i ha passat del 150 punts de fa una setmana als 207,98 actuals. Al Berguedà, en canvi, la situació ha millorat notablement els últims set dies i ha passat d'un risc de rebrot de 586,45 punts als 309,49 actuals.

En una anàlisi més detallada de les dades, ens trobem que Manresa ha arribat als 321,8 punts actuals, després que entre el 2 i el 8 d'octubre es confirmessin 91 casos positius per PCR, davant del 63 de la setmana anterior i els 72 de fa dues setmanes. Pel que fa a l'Rt, la taxa de propagació del virus, és a dir, els nous infectats per cada infectat, ara és d'1,65, en comptes de l'1,08 de la setmana anterior, encara que és inferior a la de fa dues setmanes, quan estava situada en 1,83.

Al conjunt de la comarca del Bages, d'on no es detallen dades de cap més municipi a part de Manresa, el risc ja és més del doble que fa una setmana després que s'hagin confirmat 154 casos positius, amb una taxa de transmissió d'1,64. I si bé aquestes dades són pitjors que les de fa una setmana, són millors que les d'ara fa 15 dies, quan es van confirmar 159 positius i la velocitat de transmissió era d'1,92.

Al Berguedà, on fa poc més d'una setmana es van superar el 500 punts, la situació ara és millor, tot i que, amb 309,49 punts, el risc de rebrot continua sent molt elevat. Segons l'última actualització de Salut, del 2 al 8 d'octubre a la comarca es van confirmar 55 positius per PCR i la velocitat de propagació del virus és de 0,97, i quan aquesta xifra està per sota d'1 significa que el nombre de nous infectats va a la baixa.

A l' Anoia, els 207,98 punts del risc de rebrot van acompanyats de 95 positius per PCR, 40 dels quals a Igualada, on el risc de rebrot és superior que al conjunt comarcal, amb 230,16 punts, però queda per sota dels 255,71 de la setmana anterior. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus, a Igualada és d'1,19, mentre que a l'Anoia és superior, d'1,52. En ambdós casos, la velocitat és inferior a la de la setmana anterior, quan a Igualada era d'1,65 i a l'Anoia d'1,57.

Al Solsonès, on en l'última setmana s'han confirmat set casos de coronavirus, el risc de rebrot s'ha reduït sensiblement en només dues setmanes. Així, s'ha passat de 339,90 punts el 24 de setembre als 142,57 actuals. A més s'ha reduït la taxa de propagació de la malaltia, que en les dues últimes setmanes es mantenia lleugerament per sobre d'1,30 punts, i segons les darreres dades de Salut ara ha quedat en 1,10.

El Moianès és la comarca on, amb 110,17 punts, hi ha la millor situació de l'àmbit que cobreix Regió7. Amb sis casos confirmats del 2 al 8 d'octubre, el risc de rebrot està situat en 110,17 punts i la taxa de propagació de la malaltia és d'1. Això significa que cada persona contagiada n'encomana una de nova. Fa una setmana, en aquesta comarca, el risc de rebrot era de 257,55 i la velocitat de contagis d'1,36.