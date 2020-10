Les universitats negocien amb Salut Pública reduir les classes presencials

A la UPC de Manresa s'han instal·lat càmeres en algunes aules per poder retransmetre les classes arxiu particular

La Fundació Universitària del Bages(FUB-UManresa) i la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa faran avui l'activitat programada. És a dir, hi haurà les classes presencials previstes en espera que Salut Pública, Govern i les universitats concretin quan i com es reduirà l'activitat presencial als centres universitaris catalans per contenir els contagis per covid a Catalunya, mesura que van acordar ahir.

El secretari de Salut Pública a Catalunya, Josep Maria Argimon, va demanar diumenge, en una entrevista a RAC1, que es reduís l'activitat acadèmica a les universitats. Les declaracions van generar desconcert i cert malestar perquè no es van seguir els canals habituals i van ser en una entrevista.

El mateix diumenge la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCc) va fer públic un comunicat en el qual aclaria que les classes presencials es mantenien. «La UVic-UCC està en permanent contacte amb el Govern, seguint les seves instruccions i vetllant per garantir la salut i la docència de tot el seu alumnat». Avui la junta de rectorat de la UVic-UCC es reunirà per estudiar la situació.

A la Universitat Politècnica de Catalunya les instruccions del rectorat eren fer, avui, l'activitat normal en espera d'un comunicat o instruccions més oficials, ja fos per part de Protecció Civil, que és qui gestiona les emergències associades a malalties transmissibles, o bé d'altres organismes.

Enmig d'aquesta situació ahir a la tarda el Consell Interuniversitari de Catalunya va anunciar que s'havia acordat, a petició de Salut Pública, reduir l'activitat docent presencial als campus universitaris durant un període de 15 dies, però no va concretar a partir de quan. «Aquesta mesura es farà efectiva en els pròxims dies», es limitava a dir, i no afectarà les classes pràctiques ni l'activitat de recerca. El consell també va reiterar que «les universitats són segures i que l'objectiu de reduir temporalment la docència presencial és aconseguir la disminució de l'activitat induïda, com és el cas de la mobilitat de les persones».

En el cas de la FUB de Manresa la presencialitat varia en funció dels estudis. Tret de Fisioteràpia, que tenen classes presencials cinc dies a la setmana, la resta d'estudis en tenen entre dos i quatre. A la Politècnica també s'han reorganitzat horaris i assignatures perquè els estudiants no hi hagin d'anar 5 dies a la setmana, sinó entre 2 i 3.