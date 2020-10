Albiach s'avé a pactar amb ERC i el PSC després de les properes eleccions catalanes

La presidenta de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, s'avé a pactar amb ERC i el PSC a les eleccions del 14-F sempre que l'objectiu principal passi per «donar resposta» als problemes de la gent.

Ho va dir ahir al matí en una entrevista a TVE, on també va negar rotundament que afronti els comicis com un plebiscit. «Estem escoltant des de Junts per Catalunya que es parla d'eleccions plebiscitàries i es demana que l'independentisme tingui el 50% dels vots, nosaltres ens preguntem per a què?», va afirmar.

En aquest sentit, Albiach creu que és moment de buscar «grans consensos» per afrontar la crisi sanitària i social. «Volem que siguin unes eleccions on Catalunya comenci una nova etapa», va subratllar.

Albiach va apuntar que en cap cas vol que es repeteixin les eleccions del 2017, ni tampoc les del 2015. «Hem de parlar de propostes, d'economia, de transició ecològica i també de diàleg», va enumerar.

En aquest darrer punt, va afegir que és important afrontar la situació de conflicte entre Catalunya i Espanya. «Des de l'independentisme parlen de confrontació intel·ligent, nosaltres parlem de cooperació intel·ligent», va remarcar. I és que, segons la presidenta de CatECP, en el context actual és necessari «treballar conjuntament» i no dependre només d'un partit.

Pel que fa als pactes que puguin sorgir després de les eleccions, els comuns no veurien inconvenient a governar amb ERC i el PSC, això sí, «programa a programa», va apuntar Albiach, que també va recordar que «no volen entrar al govern a qualsevol preu» i que la gent els vota i els paga «perquè resolguem els seus problemes».

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va desmarcar-se dels possibles pactes proposats per la presidenta de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, i de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. Iceta va recordar que el seu partit no formarà part de cap projecte que tingui la independència al seu programa i que amb Cs tenen «projectes diferents».

Pel que fa a l'aposta del president de la Generalitat inhabilitat Quim Torra d'implantar la república si l'independentisme supera el 50% de vots en les eleccions del 14-F, el primer secretari del PSC li va replicar afirmant que l'independentisme és un projecte «fracassat» i que Catalunya necessita un canvi al govern que aposti per la reactivació econòmica i la concòrdia.

Iceta va descartar un possible pacte entre ERC, els comuns i el PSC, així com també entre el PSC, Cs i el PP, per motius diferents. Per al primer secretari del PSC, la prioritat és poder millorar els resultats electorals de fa quatre anys i encapçalar un nou govern. «Sobre pactes, ja en parlarem», va afirmar.