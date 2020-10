Aquestes són les restriccions per frenar la covid-19 a Catalunya que entraran en vigor la nit de dijous

El Govern de la Generalitat de Catalunya tancarà els bars i restaurants fins a final de mes a causa del ràpid avanç de contagis de la covid-19 en la comunitat, uns establiments als quals només es permetrà oferir menjar per emportar.

Aquest dimecres al migdia, el vicepresident i president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que bars i restaurants hauran de romandre tancats durant 15 dies a partir de dijous a la nit i només podran servir menjar per emportar i a domicili. Establiments i terrasses hauran de tancar durant dues setmanes.

Ja aquest dimarts al matí, el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, havia avançat que hi haurà restriccions en els aforaments, les precaucions i els horaris de bars i restaurants a tot Catalunya per intentar contenir l'avanç de l'epidèmia.

Budó ha confirmat el que ja es va avançar ahir, que l'esport català no professional queda aturat quinze dies per evitar la mobilitat, i ha anunciat que els gimnasos es mantenen oberts però es redueix l'aforament al 50%. Altres restriccions aprovades aquest dimecres pel Govern passen per la reducció de l'aforament dels comerços al 30% i la prohibició de celebrar fires i congressos.



Bars i restaurants

Estaran tancats durant 15 dies des d'aquest dijous a la nit i només podran obrir per oferir servei a domicili i per la recollia de menjar per emportar.



Comerç

En els centres comercials i establiments amb més de 400 metres quadrats caldran controls específics d'accés, més enllà de la restricció d'aforament al 30%. També s'hauran d'habilitar fluxos de pas per evitar l'encreuament de gent. Les zones comunes als centres comercials estaran tancades. Als hotels, les zones comunes només podran comptar amb un 50% de l'aforament

Els clients de les botigues sempre hauran de mantenir una distància d'1,5 metres amb la resta de persones i, quan no sigui possible per les peculiaritats del comerç, s'haurà de restringir l'aforament a una sola persona per cada compra.



Universitats

La petició de fer les classes universitàries teòriques virtualment, que les universitats ja han atès i que aplicaran des d'aquest dijous, així com la recomanació a les empreses de fer teletreball sempre que sigui possible. A més, als centres de treball s'han d'extremar les mesures de prevenció i higiene i promoure entrades esglaonades per evitar concentracions de gent.



Equipaments esportius

Els gimnasos i equipaments esportius hauran de treballar amb cita prèvia i un aforament del 30%. També queden suspeses quinze dies les competicions esportives d'àmbit català de tot tipus, ja siguin federades, escolars o privades. A més, hauran de tancar les instal·lacions poliesportius que no tinguin controls d'accés per vigilar l'aforament.



Parcs

Hi ha l'obligació de tancar els parcs i fires d'atraccions així com les estructures desmuntables recreatives. Parcs i jardins, i parcs infantils dels municipis, hauran de tancar a les vuit del vespre.



Sector cultural

El sector cultural patirà una nova restricció del 50% de l'aforament, i haurà de tancar, com a molt tard, a les onze de la nit. Els seients sempre s'hauran d'assignar prèviament. La mesura també afecta espectacles públics o altres activitats recreatives. Els actes religiosos i de culte tindran una limitació del 50% en l'aforament.



Reunions socials

El Govern manté la prohibició de fer reunions de més de sis persones, ja siguin en l'àmbit públic com privat. A més, fora de casa aquests grups de sis persones no podran ni menjar ni beure.

Les limitacions de reunions no inclouen les activitats de feina, de culte, els enterraments o l'ús del transport públic. Tampoc afecten les activitats escolars ni les de lleure infantil.

Xifres

L'epidèmia segueix avançant sense fre a Catalunya, que ha sumat en les últimes 24 hores 1.280 nous contagis i 111 nous hospitalitzats, de manera que ja són en total 984 pacients de covid ingressats, 172 d'ells a l'UCI, el mateix nombre que hi havia el 29 de maig i 21 més que ahir, a més de 14 morts més.

Encara que al principi les mesures restrictives seran per un període de 15 dies, aquestes s'han de prorrogar si no milloren els indicadors epidèmics, que no deixen de créixer i ja són els pitjors en aquesta segona onada i des que va acabar l'estat d'alarma.

Segons les dades facilitades aquest dimarts pel Departament de Salut, l'índex de creixement potencial o risc de rebrot (EPG) segueix augmentant a Catalunya i s'ha situat en 338,4, vint punts més que el dia anterior, amb una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,33, és a dir, que cada infectat contagia de mitjana a més d'una persona.