El brot del Pius, un enigma difícil de desxifrar

«Els alumnes –sis– no van fer res mal fet; va ser un sopar d'aniversari i es va fer quan no se sabia que al centre hi havia casos de covid-19». L'explicació que fan persones properes a la festa que Salut asse-nyala com una de les cadenes de transmissió del brot de coronavirus de l'institut Pius Font i Quer de Manresa aporta nous dubtes sobre el cas i demostra com de complicat pot arribar a ser trobar una explicació a contagis en grup com el dels 22 alumnes de primer de batxillerat B.

Un brot de 22 de 26 estudiants és, vista l'experiència del primer mes de curs, molt poc habitual. I seria excepcional si el contagi s'hagués produït a la classe. Segons el departament de Salut, el brot es va detectar perquè dos dels alumnes van començar a mostrar símptomes la setmana del 28 de setembre. Als dos estudiants se'ls va fer una PCR i, en donar positiu, també es va encarregar fer proves a la resta de la classe i confinar-los a tots. Al web del Pius s'informa que l'esmentat grup, el de primer B, va començar l'aïllament col·lectiu el divendres 2 d'octubre, però implicats en la festa d'aniversari ho desmenteixen i afirmen que no es va avisar les famílies de l'existència del brot fins al diumenge 4 d'octubre, a les 10 del matí, a través d'un correu electrònic. Entremig, va tenir lloc l'esmentada celebració.

«Quan el divendres 2 d'octubre va tenir lloc el sopar, no pas una festa, l'institut no havia notificat que hi hagués cap positiu a la classe», han assegurat a Regió7 els afectats, que també han explicat que cap dels assistents a la trobada era un dels dos alumnes que primer van mostrar símptomes. De fet, Salut, diuen ells, els va comentar que el sopar, fet en una habitatge particular, «no es podia considerar una situació de risc perquè tots els participants formaven part del mateix grup bombolla». El dilluns següent es van realitzar al Pius les proves PCR als 22 alumnes del grup que encara no se l'havien fet i, d'aquests, 20 van donar positiu, entre els quals els sis assistents al sopar particular de divendres al vespre.

Tornats consultar sobre el brot, Salut manté que «fins a data d'avui s'han identificat diverses cadenes de transmissió en l'àmbit social» i que «una d'aquestes està relacionada amb la festa d'aniversari a la qual van assistir alguns alumnes». La investigació «continua oberta» i de la resta de cadenes no se n'ha donat detalls.

Fonts de la direcció de l'institut van justificar la setmana passada a Regió7, quan es va conèixer el contagi, que ells no poden «controlar què fan els alumnes fora de l'institut i que, a dins, es compleixen totes les mesures de seguretat previstes». El centre sí que sobrepassa en algunes ocasions la ràtio d'alumnes per classe, que hauria de ser de 20 i n'hi ha alguna de 34. Preguntades sobre aquesta qüestió les persones implicades en la festa asseguren el mateix, que «l'escola aplica els protocols de forma impecable», tot i que cal tenir en compte que «hi ha moltes coses que se'ns escapen d'un virus del qual no sabem gaires coses». Recentment, un altre cas de contagi massiu va afectar una trentena dels 41 membres del cor The River Troupe Gospel de Sallent. Llavors, però, la situació va ser completament diferent: el brot va sortir d'un assaig dins d'una aula tancada i ha quedat demostrat que un grup de gent cantant és una font d'emissió potencial de virus que no es pot comparar amb una classe.



El comunicat dels estudiants

Els alumnes de primer B, a través del seu delegat, han adreçat un escrit a aquest diari en el qual fan notar que la detecció del primer positiu a la classe va ser dijous; la del segon, divendres a la tarda; i l'esmentat sopar es va celebrar al vespre, «quan el coronavirus ja havia arribat a la classe». Per tant, remarquen, la trobada «no en pot ser la causa» i afegeixen que «en aquell moment encara no s'havia traslladat als alumnes que hi havia dos contagiats». En conclusió, sostenen, «hi va haver un petit sopar, però no va ser el punt d'origen ni d'expansió del brot».

El Servei d'Epidemiologia també va aconsellar fer les proves a dues classes més del mateix curs. El primer A i el primer C es troben confinats des del dia 6 d'octubre i se'ls va fer els tests PCR el dia 7. Tots han donat negatiu.