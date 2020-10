Un conductor borratxo encasta el seu vehicle contra la comissaria de Ripoll

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 45 anys i veí de Ripoll com a presumpte autor d'un delicte de danys, d'atemptat contra els agents de l'autoritat i contra la seguretat viària per conduir temeràriament. Ha passat a les cinc de la matinada d'aquest dimecres. L'home, que presentava símptomes d'anar sota els efectes de begudes alcohòliques, s'ha dirigit a la comissaria per presentar una denúncia. Al cap d'uns minuts i mentre esperava a fora de l'edifici, ha engegat el seu vehicle i l'ha encastat a la porta principal de la comissaria. En aquell moment, no hi havia cap persona en aquesta zona de la comissaria i ningú ha resultat ferit.

Tot seguit, agents del cos l'han detingut i s'ha comprovat que només havia ocasionat danys a l'entrada de la comissaria de Ripoll. El detingut, de 45 anys i sense antecedents, és de nacionalitat marroquina i veí d'aquesta localitat. En les pròximes hores passarà a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), han lamentat l'incident tot dient que "posa novament sobre la taula la manca de seguretat a algunes comissaries del territori" com vénen denunciat "per activa i per passiva", han assenyalat per les xarxes socials.