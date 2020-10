El Congrés tramitarà la proposició de llei d'UP d'un marc comú per als Bombers

El Congrés dels Diputats va aprovar ahir la tramitació de la proposició de llei impulsada per Unides Podem que planteja un marc comú per als cossos de Bombers de tot l'Estat. La iniciativa va tirar endavant amb els vots de la formació lila i el PSOE, així com PP, Cs i Vox. Els partits independentistes catalans s'hi van oposar i van denunciar vulneració de competències autonòmiques. També van mostrar-s'hi en contra PNB, EH Bildu i BNG. El diputat d'Unides Podem Rafa Mayoral va defensar que la proposició de llei és el «resultat de la lluita de treballadors del cos de Bombers del conjunt de l'Estat» i es fa ressò de reivindicacions que no tenen a veure amb l'eix nacional.

La diputada d'ERC Pilar Vallugera va criticar que és una «invasió competencial en tota regla» i va alertar que el text obvia que Catalunya té un model propi amb uns aspectes que a la proposició «desapareixen». Per exemple, la figura dels bombers voluntaris, de «llarga tradició» a Catalunya. La diputada republicana va lamentar que la recepta dels partits estatals és sempre la «recentralització» i va criticar el suport dels diputats catalans del PSC i comuns.