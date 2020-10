Les escoles de casa nostra tenen 1.948 confinats, amb el 88% sense cap grup aïllat

Just un mes després de l'obertura de les escoles, a les comarques de casa nostra hi ha un total de 83 grups classe confinats, que afecten 1.948 alumnes que, ahir, havien d'estar-se a casa. Són dades extretes del portal Traçacovid, que actualitza diàriament el departament d'Ensenyament. Xifres, però, que cal contextualitzar i que, amb les referències possibles (tenint en compte que no es diposa ni del total d'alumnes, ni del total de grups que hi ha escolaritzats per comarques), posen de manifest que en aquests 30 dies l'impacte a les aules ha estat realment moderat.

Després d'un mes, no hi ha cap escola o institut d'aquestes demarcacions que hagi hagut de tancar per complet. De fet, al conjunt de Catalunya només n'hi ha una (vegeu desglossat). Dels 352 centres de primària i secundària que hi ha distribuïts entre les poblacions de les 8 comarques de l'àrea d'influència de Regió7, els que tenen com a mínim un grup confinat són 45. És a dir, el 12% del total.

Una altra dada rellevant és que, malgrat els 1.948 alumnes que han d'estar-se a casa perquè formen part d'aquestes classes confinades per la detecció d'almenys un alumne amb la covid-19, en els últims 10 dies s'han registrat 172 positius en aquests grups, el que suposa menys del 9% del total. De fet, dels 83 grups sotmesos a confinament, només en 11 s'hi han registrat més de dos positius. És a dir, en pràcticament un de cada vuit grups aïllats.

I encara un últim paràmetre per contextualitzar. Dels 162 municipis que aglutina l'àmbit d'aquest diari, els que tenen com a mínim una escola o institut amb grups confinats són 22, el 13,5% del total.

Actualment, són tres els casos més rellevants, per volum de les xifres. Un és l' institut Pius Font i Quer de Manresa, amb cinc grups confinats que sumen 124 estudiants que han hagut de deixar temporalment les aules. També té cinc grups confinats, i en aquest cas amb una afectació de 137 alumnes aïllats, l' institut Guillem de Berguedà de Berga. I el tercer cas és el de l' institut Pere Fontdevila de Gironella, que amb dades corresponents a ahir tenia 4 grups afectats amb 83 persones confinades.

En el conjunt de les nostres comarques hi ha cinc centres més que tenen tres grups en règim de confinament, mentre que són 37 els que en tenen un (majoritàriament) o dos. És rellevant el cas de l' Alt Urgell, ja que tota l'afectació es concentra a la Seu. Dels vuit centres educatius que hi ha (comptant llars d'infants), en cinc hi ha grups confinats.

Per comarques, tal com es pot veure en el quadre adjunt, el Bages és la que, un mes després de l'inici del curs, presenta una major afectació en xifres absolutes. Hi ha un total de 19 centres amb grups confinats, que sumen 30 grups i un total de 659 alumnes. Tanmateix, els casos es concentren en només 6 dels 30 municipis, i dos terços de l'afectació són a Manresa (20 dels 30 grups).

Al pol oposat destaquen els casos del Moianès i, especialment, de la Cerdanya (tenint en compte la situació de restriccions que va viure a final del mes de setembre). I és que en cap de les dues comarques ahir no hi constava cap grup confinat. Al Solsonès només hi ha confinat un grup de 25 alumnes, a l'Arrels.

Si establim un índex a partir del nombre d'alumnes confinats en relació amb el total de població, veiem que el que dona un paràmetre més alt és l' Alt Urgell, on se situa en el 0,82%. Al darrere hi ha el Berguedà, amb un índex del 0,76%. Ja molt més allunyats, i amb índexs molt similars, trobem el Bages i l' Anoia (0,39 i 0,36, respectivament). Al Solsonès és del 0,18%, mentre que cal recordar que al Moianès i a la Cerdanya no hi ha cap grup confinat, i només algun positiu aïllat.

Pel que fa al nombre de positius determinats per proves PCR en els últims 10 dies, el Bages és la comarca que, de llarg, n'ha tingut més, amb un total de 58, seguit dels municipis del Baix Llobregat Nord (46) i de l' Anoia (35). Al Berguedà se n'hi han sumat 19.