El Govern aplica noves restriccions als bars i restaurants a partir de divendres

El secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol, va dir ahir que les noves restriccions que prepara el Govern per frenar els rebrots de covid-19 a Catalunya afectaran bars i restaurants i que la intenció és que aquestes mesures entrin en vigor aquest mateix divendres, 16 d'octubre.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que avui l'executiu donarà a conèixer les mesures per frenar la segona onada del coronavirus.

Restringir la capacitat i els horaris de bars i restaurants és una de les mesures que s'aplicaran per intentar contenir l'avenç de la pandèmia. Així ho va apuntar Ramentol en una entrevista a RAC-1 en la qual no va voler concretar més, en espera que Salut les hagi comunicat al sector. El secretari general de Salut sí que va remarcar que seran mesures «contundents» destinades a reduir la mobilitat, tot i que va descartar confinaments perimetrals.

«La nostra intenció és que les mesures ja estiguin en vigor divendres. Es comunicaran abans, quan es tingui la certesa que tots els actors n'hagin tingut coneixement», va assenyalar Ramentol. «Els bars i restaurants són uns dels llocs per antonomàsia de la interacció social. Serà un dels àmbits que inclouran les mesures, però no serà perquè no hagin complert les mesures», va puntualitzar.

Fins ara, a les zones on s'han aplicat restriccions anticovid, els bars i restaurants han hagut de limitar la capacitat tant a l'interior com a les terrasses al 50%, s'ha prohibit el consum en barra i han de garantir dos metres de distància entre les taules.

Aquestes mesures, que estan en vigor per exemple a Barcelona i la seva àrea metropolitana o a Granollers, Canovelles i les Franqueses del Vallès, segurament s'ampliaran a tot Catalunya, ja que les dades epidemiològiques van empitjorant des de fa dies a totes les comarques.