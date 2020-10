L'afectació hospitalària a Manresa torna a ser alta després de mesos de calma

L'epidèmia de covid-19 torna a tenir una alta afectació hospitalària a Manresa. La Fundació Althaia va comunicar ahir tres víctimes mortals a causa del coronavirus que hi va haver durant el cap de setmana i dilluns.

Amb aquestes tres morts, la xifra de víctimes mortals pel virus comptabilitzades per Althaia s'incrementa fins a 181. Per tenir consciència de la gravetat de la situació cal tenir present que en una setmana han estat comunicades cinc morts.

El nombre de víctimes mortals no és l'únic que augmenta de forma preocupant, també ho fa el de persones ingressades i el d'altes donades.

Els ingressats a l'àrea dedicada a l'atenció de pacients amb covid-19 a l'Hospital Sant Joan de Déu eren ahir 28, set més que dimarts de la setmana passada.

Pel que fa a les altes, s'ha passat de les 1.156 de la setmana passada a 1.171 ahir, quinze més.

El conjunt de les tres dades mostra que hi ha un augment preocupant de la circulació del virus i que l'afectació hospitalària es torna a enfilar després de mesos de mínima o baixa afectació.

Fonts d'Althaia informaven ahir que hi ha un «augment progressiu» de persones ingressades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa afectades per covid-19 i, en paral·lel, la situació epidemiològica del territori també ha empitjorat.

Si aquesta tendència continua així, la Fundació Althaia avisa que «en breu» haurà d'activar noves mesures previstes en el pla de contingència que ha preparat per fer front a un possible rebrot.

Crida a la responsabilitat



La Fundació Althaia fa una crida a la responsabilitat ciutadana. «És molt important que tothom segueixi les mesures de seguretat per tal d'aconseguir aturar la transmissió comunitària i mantenir el control de l'epidèmia», asseguraven les mateixes fonts.

Des de la institució també es demanava «no acudir a l'hospital si no és estrictament necessari» i recordava que està prohibit fer visites als malalts ingressats i es recomana, sempre que sigui possible, acudir sense acompanyant a les visites de consultes externes. «El compliment d'aquesta normativa és essencial per a la seguretat de tots», insistien.

Dijous passat, Althaia va comunicar dues morts més per coronavirus. En aquella ocasió va informar que les darreres defuncions havien estat de persones d'edat avançada i moltes d'elles amb pluripatologia prèvia.

La fundació assistencial va afegir que l'edat i el perfil dels hospitalitzats té una gran influència en l'evolució de la malaltia. També va demanar tenir en compte que a l'hospital hi ingressen aquells casos greus i que, tot i que moltes persones aconsegueixen superar la malaltia, si hi ha més incidència, proporcionalment també creixen les defuncions.

245 morts als hospitals

Si a les 181 víctimes mortals que hi ha hagut a Althaia s'hi sumen les 64 morts que hi va haver a l'Hospital de Sant Andreu –la dar-rera va ser el 29 de maig–, el total de víctimes mortals en centres hospitalaris de la ciutat per la covid-19 és ara de 245.

Per entendre l'acceleració del ritme de morts a causa de l'epidèmia cal tenir present que el mes de març es van comptabilitzar als centres assistencials de Manresa 62 víctimes mortals.

A l'abril en van ser més del doble, 141. A final de maig es va aturar la sagnia.

El mes de juny no hi va haver víctimes mortals, el juliol n'hi va haver una, a l'agost dues i el mes de setembre n'hi va haver tres, dues de les quals en vint-i-quatre hores. La darrera setmana han mort cinc persones.