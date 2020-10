Les noves restriccions també redueixen al 30% l'aforament del comerç i prohibeixen les fires

Les noves restriccions que planteja el Govern per frenar la corba de contagis del coronavius a Catalunya inclouen, a més del tancament de bars i restaurants, limitar fins al 30% l'aforament dels comerços i mercats ambulants, suspendre fires, congressos i convencions, tancar parcs i jardins a les 20.00 hores i restringir les activitats esportives, segons avança l'agència ACN citant fonts coneixedores de la reunió que manté l'Executiu català amb els agents socials i econòmics. Les mesures també contemplen el tancament de sales de jocs i casinos, a més de la petició a les universitats de classes virtuals durant 15 dies.

Segons les fonts consultades per l'ACN, la restricció als comerços s'aplicaria independentment de la superfície dels locals. En alguns casos concrets fins i tot es podria imposar el concepte de cita prèvia.

El Govern ha assegurat als agents socials que les noves restriccions aniran acompanyades de mesures de compensació econòmica, tot i que no ha concretat en què consistiran aquestes mesures.

Totes aquestes mesures, ja aprovades pel Procicat, s'aplicaran durant 15 dies. S'està a l'espera de la roda de premsa que avui encapçalarà el vicepresident de la Generalitat i president en funcions, Pere Aragonès, la consellera i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i la consellera de Salut, Alba Vergés.

Una gran presència de la Generalitat en una roda de premsa de la qual s'esperen mesures contundents per frenar l'avanç de la pandèmia a Catalunya, en les que treballa per donar forma definitiva en el Procicat, l'organisme tècnic de gestió.

L'epidèmia segueix avançant sense fre a Catalunya, que ha sumat en les últimes 24 hores 1.280 nous contagis i 111 nous hospitalitzats, de manera que ja són en total 984 pacients de covid ingressats, 172 d'ells a l'UCI, el mateix nombre que hi havia el 29 de maig i 21 més que ahir, a més de 14 morts més.

Encara que al principi les mesures restrictives seran per un període de 15 dies, aquestes s'han de prorrogar si no milloren els indicadors epidèmics, que no deixen de créixer i ja són els pitjors en aquesta segona onada i des que va acabar l'estat d'alarma.

Segons les dades facilitades aquest dimarts pel Departament de Salut, l'índex de creixement potencial o risc de rebrot (EPG) segueix augmentant a Catalunya i s'ha situat en 338,4, vint punts més que el dia anterior, amb una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,33, és a dir, que cada infectat contagia de mitjana a més d'una persona.