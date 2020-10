La policia es persona en una festa amb 12 participants

La Policia Local de Manresa es va personar aquest dissabte en una festa en la qual participaven un total de dotze persones, el doble del màxim permès, en aquests moments, a causa de les restriccions imposades per la pandèmia de la covid. Segons han informat fonts de la Policia Local, aquesta festa va tenir lloc en un domicili particular del carrer Barcelona de Manresa.

El cos policial s'hi va personar després de rebre diversos avisos a causa de l'elevat volum de la música que hi havia a la festa. Aquesta intervenció se suma a una altra, feta a principi de setmana, també en una festa privada en la qual hi havia una vintena de persones.

D'altra banda, al llarg d'aquest cap de setmana, la Policia Local manresana també ha portat a terme diverses actuacions per saltar-se les restriccions de la covid.

Segons fonts del cos policial, s'ha aixecat acta contra dos establiments de la ciutat per incomplir les mesures per controlar la pandèmia. Segons el cos policial, els locals superaven la capacitat permesa i incomplien algunes mesures de seguretat, com la distància entre grups.