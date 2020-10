Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 14 d'octubre, el seu titular principal a l'evolució de la pandèmia a Manresa: "Althaia registra cinc morts per covid en una setmana i ja té 28 malalts ingressats". La fotografia és per a les escoles de casa nostra, el 88% de les quals no té cap grup aïllat actualment. El diari també destaca que els alcaldes del Berguedà debaten avui com afrontar la massificació del bosc; el mercat de Puigmercadal de Manresa estudia obrir també a les tardes; el govern de Berga pagarà aquest mes 650.000 euros de deutes a proveïdors; ciutadans i empreses deuen 9,2 milions a l'Ajuntament de Manresa; i les pistes d'esquí criden a gaudir de la neu amb mascareta o amb buff.

Titulars diversos als diaris d'aquest dimecres: