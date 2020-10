El risc de rebrot és dispara a Manresa per sobre dels 520 punts i la velocitat de transmissió puja a 2,38

La situació estable de la pandèmia de covid-19 de fa una setmana a Manresa ha donat pas els darrers dies a una escalada que creix de forma descontrolada, jornada darrere jornada. Aquest dimecres, el risc de rebrot a la capital del Bages és de 527,23 punts, 84 més que 24 hores abans (443,10) i 205 més que dilluns (321,8). La mitjana de Catalunya és ara per ara de 362,16 i, de l'àmbit de Regió7, només dues comarques es troben per sota d'aquesta dada: el Moianès (98,38) -l'única en zona fora de perill-, el Solsonès (235,70) i l'Anoia (250,07). La resta, tenen un indicador preocupant: 315,45 el Bages; 359,39 el Berguedà; 372,11 la Cerdanya; i 527,23 l'Alt Urgell.

Per calcular el risc de rebrot vigent, la Generalitat ha utilitzat els nous contagis de coronavirus detectats entre el 4 i el 10 d'octubre, i una dada per sobre de 100 indica que la situació comença a ser perillosa. En aquest període, a Manresa, es van registrar 127 noves infeccions, 22 de les quals corresponen al brot de l'Institut Pius Font i Quer. En total, es van dur a terme 1.455 testos PCR i un 8,65 % va donar positiu. Una altra dada que no és bona és la velocitat de transmissió del virus (Rt), ahir de 2,38. És a dir, cada deu malalts estan transmetent la malaltia a altres 24 persones de mitjana.

El Bages doble els nous positius en set dies



La comarca del Bages, arrossegada per la tendència de la capital, també va veient com els seus indicadors empitjoren cada dia. Per trobar un risc de rebrot similar als 315,45 punts d'aquest dimecres cal retrocedir al 5 d'abril, quan la primera onada de la covid-19 començava a remetre. Tot i així, la verticalitat que mostra la seva corba ascendent és molt similar a la que hi havia al Bages el 18 de març, en ple primer auge de la malaltia. Caldrà estar atent a l'evolució en els propers dies i veure si aquest indicador frena com va passar entre el 16 i el 26 de setembre, amb un pic màxim de 296,83 punts el dia 23 o segueix avançant, com el març. Entre el 4 i el 10 d'octubre es van detectar a la comarca 195 positius, més del doble que en els set dies anteriors, quan van ser 80.