Sis detinguts en un operatiu contra una xarxa d'explotació sexual de dones a Cambrils

La Policia Nacional ha detingut sis persones a Cambrils (Baix Camp) en el marc d'un operatiu contra una xarxa d'explotació sexual de dones d'origen sud-americà. La investigació va començar a mitjans de l'any passat arran de la denúncia d'una de les víctimes. Els arrestats, algun dels quals són família, estan acusats de delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, així com vinculats a la prostitució, contra la salut pública, contra la intimitat, amenaces i per formar part d'un grup criminal. Segons el cos policial, a la denunciant l'obligaven a consumir substàncies estupefaents i alcohol amb els clients per "doblegar més fàcilment la seva voluntat".

En l'operatiu, els agents han desmantellat un pis i un local comercial, publicitat com a centre d'estètica i massatges on les dones eren explotades sexualment. Als immobles hi han trobat cocaïna, pastilles per avortar, una bàscula de precisió, dos equips informàtics i diversa documentació relacionada amb la publicitat del local, així com la comptabilitat i el llistat de preus dels serveis. A més, en una habitació hi van localitzar un altar relacionat amb creences i tradicions espirituals d'origen africà i seguides a l'Amèrica llatina com a mètode d'intimidació cap a les dones.

La denunciant va assegurar que havia estat explotada sexualment per un grup de persones amb la falsa promesa de regularitzar la seva situació administrativa. Li va oferir feina com a treballadora d'un centre de bellesa de Cambrils, però en el fons es tractava d'un prostíbul en el qual havia d'estar disponible per als clients les 24 hores. L'establiment estava relacionat amb un pis situat al mateix immoble i que també era utilitzat per l'organització criminal per l'allotjament de les dones i per l'exercici de la prostitució fora de l'horari d'obertura del local.

Segons el relat dels agents, "sota amenaces i coaccions la víctima va ser sotmesa a condicions d'explotació extrema, disponibilitat a qualsevol hora per mantenir relacions amb els clients, pràctiques sexuals sense protecció, pèssimes condicions d'higiene i salubritat a les estances, i era obligada a consumir substàncies estupefaents i alcohol amb els clients, fet que els permetia doblegar més fàcilment la seva voluntat". En un descuit dels explotadors, la dona va poder fugir i advertir les autoritats. Com a venjança, la propietària del prostíbul va publicar en diferents xarxes socials fotos de la víctima perquè les veiessin els seus familiars al país d'origen.