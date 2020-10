El Tribunal Suprem confirma la condemna al PP pel «cas Gürtel» però matisa les mencions a la caixa B

La sala segona del Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l'Audiència Nacional sobre la primera època del 'cas Gürtel' (1995-2005) i manté la condemna al PP per haver-se lucrat amb la trama. Concretament, el Suprem confirma la multa de 245.000 euros imposada al partit per haver participat a títol lucratiu per actes electorals que van ser sufragats per empreses del grup Correa a les localitats madrilenyes de Majadahonda i Pozuelo. La sentència constata un enriquiment il·lícit en perjudici dels interessos de l'Estat. Tanmateix, estima parcialment el recurs del PP -sense efectes pràctics- i matisa les mencions a la caixa B del partit.

El tribunal veu "excessives" les afirmacions de la sentència de l'Audiència Nacional sobre la tècnica irregular perquè no es pot afirmar una responsabilitat penal sense acusació o defensa i recorda que el PP està implicat en el procés com a partícip a títol lucratiu la qual cosa pressuposa que no va participar ni coneixia el delicte.

La sentència diu que no es pot afirmar que el PP delinquís quan "no ha estat enjudiciat per responsabilitat penal en aquest procés". "No pot afirmar-se l'autoria del PP com a autor de delictes de corrupció i prevaricació irregular, quan aquesta possibilitat que fos destinatari de suborns no va ser objecte d'acusació, al no sol·licitar-se la seva condemna en tal sentit i haver estat portat al procés com a partícip a títol lucratiu", apunta.

A més, la sentència del Suprem confirma les penes de fins a 51 anys de presó del 'cas Gürtel' amb lleugers ajustos en les penes dels 29 acusats. També manté la responsabilitat civil a títol lucratiu d'Ana Mato i Gema Matamoros. Així doncs, en línies generals confirma la sentència del 17 de maig del 2018 de l'AN.

En una resolució de 1.843 pàgines feta pública aquest dimecres i de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Ramón Berdugo, el Suprem conclou que es van cometre delictes de suborn (actiu i passiu), falsedat en document mercantil, malversació de cabals públics, prevaricació, associació il·lícita, frau a l'administració pública, blanqueig de capitals, delictes contra la hisenda pública, tràfic d'influències, apropiació indeguda o exaccions il·legals.



Rebaixa les penes de Correa, Crespo i Bárcenas

Les penes després de la revisió del Suprem són de 51 anys de presó per al cap de la trama, Francisco Correa, (11 mesos menys); 36 anys i 8 mesos per a l'exsecretari d'Organització del PP de Galícia, Pablo Crespo, (l'AN el va condemnar a 37 anys i 6 mesos); 29 anys i un mes per a l'extresorer dels populars, Luís Bárcenas (abans era de 33 anys i 4 mesos). La dona de Bárcenas, Rosalia Iglesias, 12 anys i 11 mesos (abans era de 15 anys i un mes) de presó així com la dona de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, a qui eleva la pena a 17 anys i 8 mesos (abans eren 14 anys i 8 mesos).

La sentència resumeix el relat dels fets de l'Audiència Nacional i exposa que des del grup Correa i persones del PP es va teixir una estructura de col·laboració estable, consistent en la prestació de múltiples i continus serveis relatius a viatges, organització d'esdeveniments, congressos, entre d'altres. D'altra banda, es va crear un eficaç sistema de corrupció a través de mecanismes de manipulació de la contractació pública.



Reacció del PP

Fonts del PP han afirmat que la sentència del Suprem demostra que la moció de censura que va fer fora de Moncloa Mariano Rajoy era "injusta" i es basava "en uns fonaments no acreditats". "La moció de censura es fonamentava en uns paràgrafs que ara el Suprem ha eliminat", subratllen.