El TSJC desestima el recurs de Torra a la seva inhabilitació

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs de súplica que la defensa de l'expresident de la Generalitat Quim Tor-ra va presentar contra l'execució de la sentència que el va condemnar a 18 mesos d'inhabilitació, segons va informar ahir.

Quan va recórrer l'execució de la sentència, en la qual va veure «nul·litat manifesta», l'advocat Gonzalo Boye va criticar que la sala havia declarat ferma la sentència del Tribunal Suprem (TS) que va avalar la sentència del TSJC, però no la primera decisió, per la qual cosa va sostenir que no es podia aplicar la condemna.

Així, els magistrats corregeixen «l'error material en la redacció» d'aquesta interlocutòria i desestimen la petició de Torra, que està citat avui per acordar els detalls de la pena.

De la mateixa manera, la sala descarta la petició de suspendre la pena mentre el Tribunal Constitucional (TC) resol el recurs d'empara que ha presentat la defensa, i al qual la Fiscalia també es va oposar. El 28 de setembre, el Suprem va confirmar la condemna d'un any i mig d'inhabilitació a Torra per mantenir una pancarta a favor dels presos de l'1-O a la façana del Palau de la Generalitat.

El que sí que admet la sala és un «error material» de l'acta en què va donar per efectiva la condemna d'inhabilitació de Torra amb prou feines hora i mitja després que el Suprem la confirmés, perquè la resolució declarava ferma la sentència d'aquest tribunal, en comptes de la que el mateix TSJC va dictar el mes de desembre passat per condemnar l'expresident català.