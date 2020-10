? La Guàrdia Civil vincula la diputada d'ERC al Congrés Marta Rosique amb el bloqueig de l'AP-7 a la Jonquera que Tsunami Democràtic va organitzar l'any passat en protesta per la sentència del procés i que està sent investigat per un jutjat de Figueres. Rosique figura identificada –sota l'entrada «persona 70»– als atestats que la Guàrdia Civil ha lliurat al jutjat de Figueres sobre els responsables dels talls de trànsit.