Els antiavalots dels Mossos portaran el número d'identificació també al casc i al davant de l'armilla

Els Mossos d'Esquadra incorporaran durant els pròxims dies el nou Número d'Ordre Públic (NOP) als antiavalots de la Brigada Mòbil. Els efectius d'ordre públic portaran la nova identificació en actuacions d'ordre públic i quan per necessitats operatives hagin de posar-se les armilles protectores que impedeixen que es visualitzi el Número d'Identificació Professional (TIP). El nou NOP s'incorpora també a la part davantera de l'armilla protectora (fins ara només es portava a la part posterior) i als dos laterals del casc.

La nova identificació s'inscriu en el marc de la instrucció 7/2013 sobre l'establiment del NOP de la Brimo. En aquesta instrucció es determinava que per les característiques específiques del treball operatiu d'aquesta àrea, els seus efectius incorporaven en la part posterior de les armilles protectores el número NOP per poder identificar als agents en les funcions concretes d'ordre públic.

A partir d'ara, el nou NOP s'incorpora tant al davant com al darrera de l'armilla antitrauma, i a la dreta i a l'esquerra del casc, per la qual cosa serà visible des de 360 graus al voltant de l'agent. La nova identificació garantirà, per tant, poder veure un agent d'ordre públic des de qualsevol angle i davant de qualsevol intervenció.

També se simplifica la identificació i s'adopta un canvi de la combinació alfa-numèrica passant de nou dígits a sis per tal que sigui recordat de manera més fàcil pel ciutadà.

La nova identificació al casc d'ordre públic també permetrà diferenciar els efectius d'ordre públic dels mossos de la resta d'efectius d'altres forces i cossos de seguretat que poguessin intervenir simultàniament o de forma coordinada amb aquests.

La incorporació del nou NOP als agents d'ordre públic es realitza en dues fases. La primera, amb un pressupost d'11.500 euros, s'aplicarà a tots els agents de la Brigada Mòbil i serà efectiva durant els propers dies. En una segona fase, la licitació de la qual ja s'ha iniciat, la nova identificació arribarà a tots els efectius de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) de Catalunya.

Per la seva banda, l'organització de defensa dels drets humans Irídia ha dit que aquesta mesura, llargament reivindicada, s'haurà de comprovar que sigui efectiva i fàcilment memoritzable, tant pel material, com per la mida i tipografia dels dígits. A més, creu que s'hauria d'estendre a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i que no és una mostra de desconfiança cap als antiavalots sinó una garantia per la ciutadania.