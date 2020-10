«Tinc una barreja entre indignació i cabreig. Aquesta no és la solució, perquè hi ha hagut els ponts de la Mercè i del Pilar que ha marxat tothom i no hi ha hagut restriccions, i ara el problema som nosaltres». Daniel Mengual, que fa deu anys que treballa a La Taverna del Pintxo de Manresa i cinc que n'és responsable, es mostrava molt dolgut, ahir, per la mesura anunciada per la Generalitat.

Explicava que, en el seu cas, «els dos mesos que vam estar tancats em van fer molt mal i des que vam tornar a treballar hem anat fent però no com abans i no recuperes». Al seu entendre, «amb les mesures que estàvem fent no hi havia cap problema. Si els bars fossin un focus hi hauria hagut algun cas, i nosaltres som nou treballadors i tenim el 80% de clientela fixa i ningú no ha tingut cap problema». Per altra banda, apuntava que «no entenc que abans es fes un tancament depenent del grau i que ara sigui general, perquè no és el mateix a Sabadell que aquí o que a Barcelona». Tem que, «com que aquesta mesura no és la solució, no seran només quinze dies perquè la corba no baixarà».

Malgrat «no ser rendible», anunciava que faran menjar per anar a recollir.