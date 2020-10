Condemnen un guàrdia civil que va fer veure que havia perdut un viatge arran de l'1-O i va reclamar que l'indemnitzessin

L'Audiència de Girona ha condemnat un guàrdia civil que va fer veure que havia perdut un viatge arran de l'1-O i va reclamar que l'indemnitzessin. L'agent, que estava destinat a l'Escala, havia contractat un paquet turístic al sud de França per a principis d'octubre del 2017. Però arran del dispositiu policial pel referèndum, el cos va suspendre totes les vacances i va donar l'opció als agents de reclamar allò que ja haguessin pagat. L'acusat, en realitat, va aprofitar una baixa per acabar marxant de viatge, però tot i haver fet les vacances, va demanar que l'indemnitzessin. Davant del tribunal, el guàrdia civil ha admès els fets i li han imposat una pena de 7 mesos de presó i multa de 1.170 euros per falsedat en document oficial i estafa.