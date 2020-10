Les famílies dels líders empresonats diuen que la situació «és pitjor que mai»

L'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) es va reunir ahir al Palau de la Generalitat amb el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera Meritxell Budó. Les representants de l'entitat, Blanca Bragulat, Meritxell Lluís i Diana Riba –dones dels presos independentistes Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, respectivament-, va insistir a demanar l'amnistia dels líders empresonats, i van apuntar que «l'indult tampoc és la solució».

En una roda de premsa posterior, Bragulat va explicar la situació dels presos i les famílies, un any després de la sentència del Suprem per l'1-O: «Estem pitjor que mai». L'ACDC espera que la taula de diàleg serveixi per abordar l'amnistia, i lamenta que el Suprem tombi els permisos del 100.2 i el tercer grau.

Després de la reunió amb Aragonès i Budó, Bragulat -presidenta de l'ACDC– va acusar la Fiscalia d'intentar aconseguir amb les denegacions dels permisos als presos el que no va poder fer amb la sentència de l'1-O. Les dones dels líders independentistes tancats a Lledoners van denunciar així la situació dels presos, quan fa gairebé tres anys que estan empresonats –després d'estar-n'hi dos en presó preventiva.

Bragulat va ser contundent contra la Fiscalia –que depèn del Govern espanyol– i el Suprem. La presidenta de l'ACDC va criticar que el ministeri públic demanés al tribunal la suspensió dels permisos dels presos, a final de juliol: «Si l'Estat vol dialogar, no entenem el paper de la Fiscalia», va exclamar Bragulat.

L'associació aposta per l'amnistia, si bé agraeix les peticions d'indult. Ara bé, Bragulat va advertir que tramitar els indults vol dir presentar documents, i «poden passar molts mesos». Per tant, la dona de Turull apunta que aquesta via «tampoc és la solució». Així, l'ACDC aposta decididament per l'amnistia, i confien que la taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa abordi aquesta qüestió: «És evident que és de sentit comú». Bragulat subratlla que el «més ràpid» seria recuperar el permís del 100.2 i fins i tot el tercer grau. Però admet del «problema» que suposa que tots els permisos acabin al Suprem, i que el tribunal els vagi tombant: «El Suprem no està preparat per fer això», va denunciar.

D'altra banda, l'expresident Quim Torra va lamentar que un any després de la sentència de l'1-O no hagi arribat «cap solució política» dels governs de Rajoy ni de Sánchez-Iglesias. En un missatge a Twitter, va afegir que hi ha 2.850 represaliats però que es manté una esperança: la República Catalana. També amb una piulada, l'expresident Carles Puigdemont va titllar la sentència «de cop d'estat togat i coronat contra Catalu-nya». «La venjança contra innocents és un crim contra el qual lluitarem sempre», va concloure.