La Fiscalia rebutja rebaixar la inhabilitació a Torra pel cessament com a diputat

La Fiscalia s'ha oposat a escurçar la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, descomptant els mesos en què ha estat suspès com a diputat del Parlament, encara que accepta que cobri la pensió que li correspon pel càrrec que va ocupar a l'Executiu català.

Segons fonts jurídiques, la sala civil i penal del TSJC va convocar acusacions i defensa a una compareixença, per demanar la seva posició sobre aquests dos aspectes vinculats a l'execució de la sentència de Torra: la durada de la pena d'inhabilitació i el dret a cobrar la pensió d'expresident.

La defensa de Quim Torra va argumentar davant la sala que s'haurien de descomptar quatre mesos a l'any i mig d'inhabilitació a què va ser condemnat per desobediència, ja que des del mes de gener està suspès del càrrec de diputat per decisió de la Junta Electoral, però la Fiscalia es va oposar a la rebaixa.

L'expresident de la Generalitat tenia suspès el càrrec de diputat des del 3 de gener, perquè la Junta li va aplicar un article de la llei electoral que estableix que són inelegibles els condemnats per delictes contra l'administració pública, entre els quals es troba el de desobediència, encara que la sentència no sigui ferma.

Gonzalo Boye, advocat de Tor-ra, va adduir davant la sala que l'expresident ha estat efectivament suspès ja des de gener d'un dels dos càrrecs públics que ocupava, per la qual cosa hauria de rebaixar-se-li en quatre mesos la durada de la pena d'inhabilitació, la meitat dels vuit en què ha estat desposseït de l'acta de parlamentari. Per contra, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va rebutjar la rebaixa plantejada per la defensa, amb l'argument que Torra va seguir exercint un càrrec públic, el de president de la Generalitat, un cop se li va retirar la credencial de diputat, de manera que no se li han de descomptar els mesos en què ha estat suspès com a parlamentari. La Fiscalia va coincidir amb la defensa a reconèixer el dret de Torra a cobrar la pensió com a expresident de la Generalitat –prestació que podrà percebre durant quatre anys–, tenint en compte que la seva finalitat és compensar-lo per les incompatibilitats per treballar en el sector privat.