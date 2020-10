El Govern català aprovarà ajudes a la restauració per valor de 40 milions d'euros

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar que l'executiu aprovarà ajudes per a la restauració amb una dotació inicial de 40 milions d'euros i una nova línia d'avals per cobrir necessitats de liquiditat. Aragonès va explicar que dimarts que ve al Consell Executiu s'aprovaran ajudes directes a establiments en què la restauració sigui l'única activitat i amb menor facturació, amb una dotació inicial de 40 milions d'euros. El Govern també desplegarà una línia d'avals extraordinaris per cobrir necessitats de liquiditat de tresoreria a partir de 12.000 euros.

Per la seva banda, Meritxell Budó va anunciar que s'incorporarà al Codi Civil català una clàusula anomenada «rebus sic stantibus» que busca «acompanyar aquelles activitats que no podran fer front al seu lloguer» a causa de les mesures restrictives decretades ara o en el futur. «Busquem així que en el cas d'una situació com una pandèmia, que requereixi una aturada important de l'activitat econòmica, es puguin posposar, ajornar, els compromisos en el pagament del lloguer mentre l'activitat no generi benefici», va explicar. Es vol també «regular el canvi imprevisible de circumstàncies en els contractes de lloguer», de manera que en cas de desacord entre arrendador i arrendatari un jutge pugui «adaptar» un nou contracte a les «noves circumstàncies» provocades per l'emergència.

Davant d'aquests escenaris imprevisibles, va dir Budó, l'ordenament civil ha de donar una «resposta adequada i idònia».

Miquel Sàmper va resumir en aquest sentit que la voluntat de la Generalitat és «que les condicions que hi havia quan es va signar un contracte de lloguer», en cas de veure's modificades «de manera imprevisible» per exemple a causa d'una pandèmia o un terratrèmol, «s'adaptin» a les noves circumstàncies. Va afirmar que aquesta mesura ja la preveu la legislació foral de Navarra.

El conseller d'Interior va reconèixer que és «impossible» que els Mossos d'Esquadra i les policies locals controlin a «cada casa» el compliment de les restriccions per evitar el contagi del coronavirus i va animar els ciutadans a delatar a qui se salti les mesures. Amb tot, més tard va puntualitzar que no avala la «policia de balcó».