El Govern reivindica que els ideals de Companys són «més vius que mai» i insisteix que l'Estat ha de demanar perdó

El Govern ha reivindicat en el 80è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys que els seus ideals "són més vius que mai" i ha insistit en reclamar a l'Estat que demani perdó per reparar un acte "ignominiós". Després de fer la tradicional ofrena a la tomba de Companys, al cementiri de Montjuïc, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, també ha destacat que la repressió continua i ha citat la inhabilitació de Quim Torra i la presó del govern de l'1-O. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha tornat a reclamar a l'Estat que demani perdó per un fet "ignominiós". I Torra, que ha acompanyat els membres del Govern, ha destacat que no s'ha de deixar de lluitar per la llibertat i la defensa dels drets humans.

"Fa 80 anys que van intentar afusellar i matar els ideals de Companys, però per vergonya dels assassins, són més vius i forts que mai". Amb aquestes paraules Aragonès ha defensat la vigència d'uns ideals que es basen en "fer possible un model de societat amb valors republicans que no deixin ningú enrere". I, segons Aragonès, la millor mostra que segueixen vius és que la societat continua reivindicant-los.

Aragonès també ha alertat que el feixisme "està ressorgint amb força" i ha instat a combatre'l de cara. "Ni un pas enrere", ha afegit. El vicepresident ha lamentat que avui continua "la història de repressió i violència del feixisme i de les visions més autoritàries contra les institucions catalanes". Amb formes diferents, segons ha apuntat, però continua. I en aquest sentit, ha afirmat que seguiran denunciant sempre la inhabilitació del president Quim Torra, a qui ha agraït la seva presència en els actes del Govern per commemorar els 80 anys de la mort de Companys.

En aquest context, Aragonès ha insistit que "més que mai" és moment d'exigir l'amnistia i el retorn dels exiliats i el respecte al dret a l'autodeterminació.

Per la seva banda, la també portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha recordat els 10 presidents de la Generalitat represaliats, jutjats i fins i tot afusellats. I ha afegit que "se segueix patint una repressió que ningú s'hagués pensat" en ple segle XXI. "No entenem encara com l'estat espanyol no ha reparat en la totalitat i no ha demanat perdó. Cal demanar perdó i reparar en la totalitat l'acte ignominiós", ha insistit recordant les paraules de Torra en el discurs institucional de la passada Diada. Així mateix, Budó ha recordat que el Govern ha decretat avui dol a tot el país i que les banderes onejaran a mig pal.

Torra també ha volgut dedicar part del seu discurs a la pandèmia i ha donat suport a les mesures anti-covid anunciades pel Govern. En aquest sentit, el president inhabilitat ha demanat a la ciutadania un "esforç col·lectiu" per ajudar a resoldre un moment tan complicat. "Ens en sortirem, però ho hem de fer tots junts", ha conclòs.