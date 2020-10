«Ens ha agafat de sorpresa perquè no ens hem aixecat i tornarem a caure»

Núria Cabrera va entrar a treballar al restaurant El Traster de Manresa el febrer, poc abans que la pandèmia comencés a trastocar el funcionament dels negocis de restauració en particular. Ahir comentava que si hi ha «emprenyament» al sector és perquè «la culpa no és dels bars o restaurants sinó de la societat en general. Per molt que posis unes mesures, si no es compleixen, la culpa no és nostra, és de tots; també de nosaltres quan sortim». Reconeixia que «ens ha agafat de sorpresa [el tancament anunciat ahir] perquè no ens hem aixecat i tornarem a caure un altre cop». I insistia que «la gent s'ha pres els restaurants com un lloc on no s'ha de posar la mascareta, on no passa res, i no és així. Pot passar com en qualsevol altre lloc. Si vas al supermercat a comprar amb mascareta, al restaurant, també. Has d'anar dar-rere la gent i no és feina nostra. És de cadascú i de la seva responsabilitat».

Destacava que a la primera onada ja fossin dels primers a rebre i que ara ho tornin a ser. «De moment, són quinze dies com l'altra vegada, però pot ser que siguin més, i sap greu perquè veus que el teu cap lluita i que tu lluites amb ell perquè no vols perdre la feina».