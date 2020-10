Illa agraeix que autonomies com Catalunya actuïn amb «rapidesa» i «contundència» en contraposició amb Madrid

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha agraït que autonomies com Catalunya estiguin prenent "decisions rapides" i s'anticipin per "prevenir majors increments" en l'expansió del coronavirus. Illa ha citat com a exemple les mesures "més restrictives" que va anunciar dimecres la Generalitat, "com el tancament de bars i restaurants amb l'objectiu de reduir el màxim possible la interacció social i evitar mesures encara més estrictes en un futur". Illa també ha posat com a exemple Astúries, en contraposició amb Madrid. "Les CCAA estan actuant amb determinació i contundència i els ho vull agrair", ha dit aquest dijous al ple del Congrés en què compareix per defensar l'aplicació de l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid.

Illa ha demanat treballar conjuntament amb "coordinació" per lluitar contra el coronavirus en lloc de "perdre el temps amb disputes estèrils", en referència al conflicte obert entre el govern espanyol i l'autonòmic d'Isabel Díaz Ayuso (PP). "La salut pública és l'única cosa que ens importa", ha afirmat el ministre de Sanitat.

"Encara queda un llarg temps de convivència amb el virus", ha avisat, i per això, cal prendre i complir les mesures de control de la pandèmia per "tornar a doblegar la corba" en aquesta segona onada. Illa ha citat les restriccions que s'estan prenent a altres països de la Unió Europea, com França.

El ministre de Sanitat ha apuntat que l'objectiu és baixar la incidència acumulada al voltant o per sota dels 100 casos per cada 100.000 habitants. "No podem normalitzar xifres que estan molt per sobre", ha destacat. "La situació és preocupant i molt inestable", ha remarcat, sobretot a Madrid amb incidències del doble de la mitjana espanyola.

"No podem abaixar la guàrdia i si alguna cosa ens ha ensenyat el virus, és la capacitat que té de propagació", d'aquí la necessitat dels tancaments perimetrals, ha dit Illa per justificar l'aplicació de l'estat d'alarma a Madrid.