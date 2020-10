L'ANC debatrà el 25 d'octubre si participa en les eleccions del febrer

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) celebra el diumenge 25 d'octubre un ple extraordinari per debatre de quina manera incideix o participa en les eleccions catalanes del pròxim febrer, després de constatar que ni els partits sobiranistes ni el Govern han aplicat el «mandat de l'1-O».

L'ANC ha convocat el ple del secretariat després de la inhabilitació del ja expresident català Quim Torra i després d'haver transcor-regut un any de la sentència del procés, davant la qual no hi va haver una resposta institucional consensuada. Des de llavors, l'ANC ha estat molt crítica amb els partits sobiranistes i el Govern, als quals va acusar ahir en un comunicat d'«acatar» la sentència del Tribunal Suprem.

Per a l'entitat, les eleccions del pròxim febrer suposen «una nova oportunitat» per al sobiranisme per «reafirmar la seva majoria a les urnes, tenint en compte que l'1 d'octubre del 2017 ja es va gua-nyar el referèndum d'autodeterminació». Amb tot, des d'aleshores «ni els partits independentistes ni el Govern de la Generalitat han fet cap pas per aplicar el mandat», denuncien. En aquest context, l'ANC debatrà el dia 25 les diverses propostes de resolució sobre com incidir -si acorden fer-ho- en les eleccions catalanes.