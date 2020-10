L'Hospital de Sant Andreu torna a tenir covid-19 106 dies després

L'Hospital de Sant Andreu ha obert una zona d'aïllament per a pacients amb covid-19. Avui és previst que arribin els primers positius derivats de Sant Joan de Déu després de 106 dies lliure de la malaltia.

Entre dimarts i dimecres, el centre ha realitzat les gestions necessàries per alliberar la Unitat de Cures Pal·liatives, que a partir d'avui quedarà convertida en una Unitat d'Aïllament per a pacients amb covid-19, amb 14 llits en total.

L'hospital ha dissenyat, igualment, els circuits i protocols específics per evitar contagis.

La reobertura d'una unitat d'aïllament per a pacients amb coronavirus dins de l'Hospital de Sant Andreu ha d'ajudar a descongestionar l'Hospital de Sant Joan de Déu, de la Fundació Althaia, que els darrers dies ha vist com s'incrementava el nombre d'ingressats per covid-19.

Malgrat que les derivacions d'Althaia cap a l'Hospital de Sant Andreu estan previstes per a avui, no se sap amb certesa quants pacients s'arribaran a traslladar, ja que la vaga del transport sanitari podria dificultar l'operació.

Pel que fa al perfil de pacients que arribaran a Sant Andreu procedents d'Althaia, es tracta de persones d'edat avançada, positives de covid-19.

Sant Andreu va tenir pacients amb covid fins al 30 de juny passat, quan l'única persona ingressada per coronavirus va donar negatiu al PCR. Cal recordar que, durant la fase aguda de l'epidèmia, Sant Andreu va arribar a tenir 138 ingressats simultàniament per coronavirus, repartits pel conjunt de les quatre plantes de què disposa, el que va convertir l'equipament en un espai de batalla en tots els fronts contra el virus.