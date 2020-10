Macron anuncia un toc de queda a París i vuit ciutats més pel coronavirus

El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar ahir un toc de queda a París i vuit àrees metropolitanes en estat de màxima alerta per la pandèmia davant l'agreujament de la situació hospitalària en àmplies zones del país. El toc de queda serà de 21.00 a 6.00 hora local i començarà a partir de dissabte, amb una durada inicial de quatre setmanes ampliables a sis, va detallar el president en una entrevista televisiva. «Hem de prendre mesures més estrictes» perquè «estem en una situació preocupant», va afirmar Macron.

L'objectiu de la mesura és frenar el creixement dels contagis amb la finalitat que l'actual ritme passi dels aproximadament 20.000 diaris al nivell de 3.000-5.000, va afegir. Macron va assegurar que un reconfinament general de la població, com el viscut la primavera passada, «seria desproporcionat», per la qual cosa el toc de queda «és una mesura pertinent». «No es podrà anar al restaurant després de les 21.00, no es podrà anar a festes a casa dels amics», va explicar el president, que va avançar que hi haurà controls policials i multes per als infractors, i també un sistema d'autoritzacions per als qui hagin de sortir per treball o per motius ineludibles.

La intervenció de Macron, en horari de màxima audiència televisiva, es va produir mentre la situació s'està agreujant a les principals zones metropolitanes de França malgrat les mesures restrictives preses en les últimes setmanes, com l'obligatorietat de l'ús local de màscares, el tancament de bars i un protocol més rígid en restaurants.

La situació és especialment seriosa a la regió de París (Illa de França), on l'índex de casos positius és de 320,9 per cada 100.000 habitants i els pacients de covid-19 ja ocupen el 45% de tots els llits de vigilància intensiva als hospitals, segons dades comunicades ahir per les autoritats sanitàries regionals. A més, el 17% de tots els tests realitzats a la regió parisenca l'últim dia van donar resultat positiu. Macron va recalcar que als hospitals s'han ajornat operacions quirúrgiques per assegurar que hi havia llits de vigilància intensiva per als pacients de coronavirus, però «ja no tenim llits de reserva. Per això hem de prendre mesures més estrictes».

A més de la regió de París, les altres àrees metropolitanes amb toc de queda seran Marsella-Ais de Provença, Lió, Lilla, Grenoble, Montpeller, Tolosa, Rouen i Saint-Étienne.

La pandèmia ja ha causat 33.000 morts a França, segons les últimes xifres oficials disponibles. A nivell global, els casos de covid-19 han superat els 38 milions, i les víctimes mortals han arribat a 1,083 milions, segons les estadístiques difoses per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En la jornada d'ahir es van reportar més de 287.000 casos al món, i el nombre de defuncions diàries va ser de 4.108.