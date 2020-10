Menjar per emportar dels restaurants per fer l'àpat a l'hotel

? El tancament de bars i restaurants provocarà, també, un maldecap per als professionals que assisteixin a la fira, ja siguin artistes o programadors vinguts de fora. En els dies de fira hi ha previstes 118 pernoctacions, en 8 allotjaments de Manresa i comarca, entre l'Alberg del Carme, hotels (Món Sant Benet, 1948, Els Noguers) i apartaments (Les Bases, Co-Jorba i Manresa). La solució, explica Fosas, serà «el menjar per emportar» que serviran els bars i restaurants que així ho puguin fer. Els àpats s'hauran de fer «a les habitacions dels allotjaments» perquè, remarca, «per garantir les mesures de seguretat, la fira no podrà posar a disposició de ningú ni habilitar cap espai per dinar o sopar».