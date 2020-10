Milers de persones protesten contra el govern als carrers de Bangkok

Milers de persones van sortir ahir al carrer a Bangkok, la capital tailandesa, en el marc d'una nova protestes antigovernamental que coincideix, a més, amb l'aniversari de l'aixecament registrat el 1973 contra al dictadura militar.

Els manifestants, que van fer front als milers d'agents de Policia desplegats especialment als voltants de la Casa de Govern, on es dirigia la marxa, se sumaven així a una protesta impulsada fonamentalment per grups estudiantils que té com a objectiu reformar la Constitució per obtenir una més democràcia i reduir el poder de la monarquia.