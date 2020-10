Els Mossos condecoren 423 agents que van actuar als fets de la sentència de l'1-O

Els Mossos d'Esquadra han condecorat 423 agents del cos que van actuar el mes d'octubre de l'any passat en els disturbis durant les protestes per la condemna del Tribunal Suprem a la cúpula del procés, més d'un centenar dels quals pertanyents a les unitats antidisturbis.

Segons va avançar El País i van confirmar fonts policials, es tracta de 140 agents de la Brigada Mòbil (BRIMO) i 283 de diferents unitats, com les àrees regionals d'ordre públic (ARRO), els equips de seguretat ciutadana, efectius encarregats de tasques de mediació i de serveis d'informació, entre altres.

A més a més dels 423 mossos que van participar en diversos dispositius per contenir els disturbis contra la condemna als líders independentistes, també han estat condecorats 301 agents per una altra mena de serveis prestats al llarg de l'any passat. En total, el cos ha distingit 724 mossos de diferents regions policials, que, segons les mateixes fonts, són proposats pels seus respectius comandaments i posteriorment ratificats per la Prefectura de Policia abans de la signatura del conseller d'Interior.

Generalment, les insígnies se solen lliurar a l'abril, durant el tradicional Acte Nacional del Dia de les Esquadres, patró de la policia catalana, però enguany va ser suspès com a mesura preventiva davant el risc de contagi de la covid-19. Per aquest motiu, aquesta vegada cada comissaria ha lliurat les condecoracions al seu criteri, algunes amb petits actes interns i altres directament als seus despatxos de manera privada.