Oposició frontal de la restauració a un tancament que per al sector serà «desastrós»

La restauració s'oposa frontalment a la decisió del Govern de tancar bars i restaurants durant 15 dies per contenir l'avanç de la covid-19 i la cataloga de «desastrosa» per al sector. Les possibles conseqüències d'aquest nou tancament han generat indignació entre responsables i propietaris, que viuen la situació amb inquietud tenint en compte que el gremi ja ve molt tocat dels mesos posteriors.

Els restauradors de la Catalunya Central asseguren que les pèrdues poden ser irreparables i no entenen la decisió, ja que asseguren que s'han esforçat de valent per complir totes les mesures de seguretat. Creuen que ells no són els culpables d'aquesta nova situació i per aquest motiu preparen mobilitzacions perquè el Govern els tingui en compte i no obligui a clausurar més negocis dels que ja ho han hagut de fer fins ara.

Pere Santos, president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, ha explicat a Regió7 que la nova mesura de tancament «pot tenir unes conseqüències desastroses per al sector». Santos exposa que «la pandèmia ens ha afectat molt. Hi ha zones que han treballat més que altres, però en general ja hi ha bastants negocis que han hagut de tancar i la previsió és que en tancaran més. Això afectarà molta gent». Segons apunta el president de la FIHRT, el Govern ha pres aquesta mesura sense tenir en compte la seva posició. «És un desastre. No han comptat gens amb nosaltres i només ens han convocat per dir-nos el que ja tenien decidit», assegura.

Gerard Badia, president del gremi de restauració del Bages, assevera que «hi estem totalment en contra i no és una decisió que compartim. Creiem que l'hostaleria no és la causa ni el motiu i per tant no entenem per què es prenen unes mesures tan dràstiques amb l'afectació que pot tenir això en l'àmbit econòmic per als treballadors. Els establiments, que han fet les coses d'una manera excel·lent, s'enfilen per les parets».

Josep Badia, del restaurant la Cabana de Berga, afirma que l'establiment berguedà té les neveres plenes i comandes realitzades, ja que es troben en plena temporada boletaire. Ara, de cop i volta, hauran de tancar. «L'únic que hem de fer ara és intentar salvar els mobles. Tornem a tenir les neveres plenes, congeladors plens... tenim previsió de compres, ja que estem en plena temporada de bolets. Se salvarà el que es podrà, però, seran només 15 dies? Serà un mes? Un més i mig? O dos i mig com l'últim cop? Això és desastrós per al sector», explica.

En la mateixa línia opina Raúl Pajares, propietari del restaurant Cal Pajares de Gironella, que creu que en els últims mesos el sector de la restauració ha seguit totes les mesures de seguretat. «Nosaltres hem fet tot el que ens han dit. Ho hem fet perfectament, hem separat els espais, els grups, hem aplicat tot el sistema anticovid. Hem estat treballant durant 4 mesos de cara al públic i s'ha comprovat que sent molt estrictes no ha passat res», afirma. Pajares creu que es podrien haver adoptat mesures menys dràstiques tenint en compte que el seu és un servei necessari per la població. «El 99,9 dels clients que tenim a Cal Pajares entre setmana són treballadors que no venen per gaudir del menjar, sinó perquè estan treballant i és una necessitat, no és una diversió. Estaria d'acord que obrissin els restaurants de 13.00 h a 16.00 h i després tancar. Ho hem aplicat tot com deu mana i ara, vist això, trobo que és excessiu», apunta.

Pere Santos afirma que la indignació entre els restauradors del territori i de tot Catalunya es canalitzarà en els propers dies amb concentracions per demanar que el govern rectifiqui. «Ens hem de moure i hem de reivindicar el nostre paper dins d'aquesta pandèmia. El virus no som nosaltres i els agremiats ens estan demanant mobilitzacions, ja que la gent està indignada», acaba.