Els pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans s'apropa al 10%

Els pacients ingressats amb covid-19 als hospitals de Catalunya s'apropa al 10%, mentre que fa deu dies representaven el 7%, segons dades facilitades aquest dijous per la sotsdirectora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre. Diversos centres han constatat a l'ACN que l'augment de contagis de coronavirus de les últimes setmanes, ja que s'està traduint en més pressió assistencial als hospitals, entre els quals el Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital de Vic, situats en territoris on les taxes de casos són altes des de fa dies. "L'activitat de covid-19 està pujant i també la que no hi està relacionada, com és esperable quan arriba aquesta època de l'any", ha afirmat Chandre en roda de premsa.

Segons el CatSalut, hi ha actualment 217 pacients ingressats a l'UCI per covid-19 a Catalunya i 495 per altres patologies o afectacions. Aquest nombre superior als 700 s'apropa a la capacitat dels 900 llits de crítics que hi ha actualment a Catalunya.

En els darrers mesos s'ha augmentat la capacitat estructural de les unitats de crítics, ja que abans de la primera onada del coronavirus hi havia uns 600 llits. En els moments més durs de la pandèmia, es va arribar a triplicar aquesta capacitat basal, a la vegada que es van haver d'ajornar la majoria d'intervencions, ja que de vegades requereixen llits de crítics per al postoperatori i perquè també es van haver de reconvertir quiròfans en UCI.

"Volem insistir en un missatge molt important. Hem de compatibilitzar l'atenció als pacients amb covid-19 amb els d'altres patologies. Per això són molt important les mesures preses i intentar frenar la corba i reduir el risc de transmissió", ha recalcat Chandre.