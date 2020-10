PP, Cs i Vox assetgen Iglesias però no podran reprovar-lo al Congrés

Els grups de PP, Cs i Vox van fer ahir un front comú contra el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, per les seves crítiques al poder judicial i a la Corona, i unirà els seus vots per reprovar-lo, encara que previsiblement no ho aconseguiran en la votació d'avui perquè tenen davant el Govern i els seus socis d'investidura. El PP va fer un pas més en la seva estratègia de pressió contra el vicepresident i va portar a debat al Congrés una moció que demana la seva reprovació i la destitució del ministre de Consum, Alberto Garzón, per les seves «grolleres afirmacions» sobre el rei, i reclama que el Govern posi fi a les seves agressions institucionals. La petició va suscitar el rebuig d'Unides Podem, el PSOE i dels seus socis d'investidura, com ERC, EH Bildu o el PNB, i fins i tot de JxCat, que van retreure al PP que qüestioni el dret a la llibertat d'expressió.

D'altra banda, vuit fiscals del Suprem analitzaran la petició del jutge del cas Villarejo d'imputar Iglesias per tres delictes relacionats amb la recerca de la peça Dina, sobre el robatori del mòbil a l'exassessora del partit Dina Bousselham. El tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, ha optat finalment per deixar opinar els fiscals de sala sobre l'exposició raonada del magistrat de l'Audiència Nacional després que aquests li retraguessin no haver recollit el seu parer amb les querelles per la gestió de la crisi sanitària, la qual cosa va provocar una crisi al ministeri públic. Navajas tampoc serà qui subscrigui l'informe que ha reclamat a la Fiscalia la Sala Segona del Suprem, sinó la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcárcel.