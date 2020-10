Els restauradors avancen, indignats, que impugnaran les noves restriccions

Els restauradors van rebre amb indignació la decisió de la Generalitat de tancar bars i restaurants a Catalunya durant 15 dies i van avançar que la impugnaran davant la justícia. Així ho van explicar tant el director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, com el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas. Pallarols va anunciar la impugnació d'aquestes restriccions perquè, al seu entendre, són desproporcionades i perquè hi ha «determinats drets constitucionals que no poden saltar-se», va dir. Pallarols va denunciar que el tancament s'imposa de manera «immediata» i gairebé sense «mesures de suport» de manera que el Govern «sembla que s'entesti a agreujar la situació d'un sector econòmic clau per a Barcelona». «Sembla que s'entestin a culpar la restauració», va afegir. Per la seva banda, els comerciants catalans creuen que les noves mesures de reducció de la capacitat dels establiments anunciades per la Generalitat acabaran d'enfonsar el sector, ja que, només a Barcelona, fins al 20% dels comerços es veuran obligats a tancar des de l'inici de la pandèmia fins a final d'any.