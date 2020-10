«Restringir la capacitat seria diferent, però tancar em sembla massa»

Roberto Montero, cambrer des de fa un any i mig del restaurant Circus de Manresa, anotava ahir, i no era l'únic que ho remarcava, que «l'estiu ha estat bastant dolent. Suposo que, després d'estar tant temps tancada a casa, la gent ha volgut marxar. Ara, semblava que a poc a poc s'anava recuperant i, de cop, això, és un pal», es queixava.

En el cas de l'establiment on treballa ell, a priori hauran de tancar perquè no fan menjar per emportar-se, amb la qual cosa es veuran afectats els quatre cambrers i els tres cuiners que hi treballen.

Explicava que quan es va fer el confinament ja van fer un ERTO. Al seu entendre, «que nosaltres haguem de tancar i que altres negocis, com les perruqueries, no, no és just. Una cosa diferent hauria estat que es restringís la capacitat, però tancar em sembla massa». També opinava que una altra solució menys dràstica hauria estat «mirar qui ho fa bé i qui ho fa malament, i qui no ho faci bé, que tanqui, però de cop clausurar tots els bars...». Mostrava perplexitat i assegurava que «si ho diu la Sanitat deu ser així», però a ell li costava de creure que no s'hagués pogut trobar una mesura menys categòrica que aquesta.