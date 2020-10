«Si són quinze dies tothom ho resistirà, però si en són més, la cosa canvia molt»

«Si estem malalts, això ens acaba de rematar». Així de contundent es mostrava Isabel García, responsable del restaurant Gustatio de Manresa. «Si són quinze dies tothom ho resistirà, però si en són més de quinze, la cosa canvia molt», deia amb molta preocupació. Lamentava, alhora, que si bé «el perill, ara mateix, és a tot arreu, només s'asse-nyala uns llocs en concret».

Per a García tancar els bars i restaurants toca el moll de l'os d'una part important de l'economia perquè mouen molts proveïdors al seu voltant que també en rebran les conseqüències. En el seu cas, continuaran treballant perquè hi ha gent que hi anava a buscar el menjar durant el confinament «que s'ha mantingut». Dependrà del fet que no passin a fer teletreball i ja no surtin de casa.

Tot i entendre i la situació i respectar-ho, considera que «aquests tancaments haurien de ser més selectius. L'Ajuntament té capacitat per saber quins establiments, per les seves característiques i ubicació, són susceptibles de no poder mantenir les mesures de seguretat. Si hi ha pocs recursos, destinar-los als pocs que hagin de tancar. No que tanquem tots i dedicar pocs recursos a molts».