El Govern manté el tancament de la restauració i les limitacions al comerç per aquesta mitjanit a l'espera del TSJC

El Govern manté el tancament de la restauració i les limitacions al comerç per a aquesta mitjanit, a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es pronunciï sobre les mesures. El TSJC ha demanat a l'executiu que indiqui quines de les restriccions poden afectar drets fonamentals, però després que el Govern hagi presentat la informació requerida, el tribunal ha informat que no resoldria avui. Davant d'aquest fet, l'executiu en funcions ha anunciat que publicarà cap a la una de la matinada al DOGC la resolució amb entrada en vigor de les mesures "de manera immediata", amb una disposició que deixarà en suspens fins que el tribunal resolgui les tres restriccions que a parer de l'executiu podrien vulnerar drets fonamentals.

El Govern considera que els tres aspectes que afecten els drets fonamentals del paquet de mesures previstes són la prohibició de reunions de més de sis persones, la suspensió de l'activitat presencial a les universitats i la limitació de l'aforament les activitats de culte.

Per tant, més enllà d'aquests tres, la resta de continguts de la resolució entraran en vigor aquesta mateixa matinada. L'executiu subratlla que totes les noves mesures es prenen "amb urgència" per fer front a l'increment de contagis de la covid-19 i tallar-ne l'expansió "el més aviat possible".