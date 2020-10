Els antiavalots dels Mossos portaran la identificació al casc i al davant de l'armilla

Els Mossos d'Esquadra incorporaran durant els propers dies el nou número d'ordre públic (NOP) als antiavalots de la Brigada Mòbil. Els efectius d'ordre públic portaran la nova identificació en actuacions d'ordre públic i quan per necessitats operatives hagin de posar-se les armilles protectores que impedeixen que es visualitzi el número d'identificació professional (TIP). El nou NOP s'incorpora també a la part davantera de l'armilla protectora –fins ara només es portava a la part posterior– i als dos laterals del casc. La nova identificació s'inscriu en el marc de la instrucció 7/2013 sobre l'establiment del NOP de la Brimo. En aquesta instrucció es determinava que, per les característiques específiques del treball operatiu d'aquesta àrea, els seus efectius incorporaven en la part posterior de les armilles protectores el número NOP per poder identificar els agents.