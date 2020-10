Catalunya va tancar anit la restauració, pendent de la resolució del TSJC

Catalunya va tancar la mitjanit passada bars i restaurants en espera que avui el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) avali totes les mesures previstes per lluitar contra la pandèmia, amb les quals el Govern busca «frenar» l'augment de contagis, si bé admet que en quinze dies no revertirà la tendència.

El Govern preveia publicar aquesta matinada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució amb les restriccions anunciades dimecres, però havia d'incloure una disposició que deixa en suspens, fins que el TSJC es pronunciï, «els tres aspectes que afecten els drets fonamentals». Aquests aspectes són la prohibició de reunions de més de sis persones, la suspensió de l'activitat presencial a les universitats i la limitació de la capacitat en espais de culte, segons un comunicat de l'executiu català. La resta de mesures –entre d'altres, el tancament de bars i restaurants durant un mínim de 15 dies, limitar la capacitat dels comerços al 30% o reduir la de cinemes i teatres al 50%– entraven ahir en vigor.

El Govern va demanar al TSJC que avalés totes les restriccions aprovades dimecres. Després de rebre la petició de la Generalitat, el TSJC va demanar al matí al Govern que aclarís, de manera urgent, quines de les seves mesures per frenar la pandèmia a Catalu-nya afectaven drets fonamentals. A més, la sala contenciosa de l'alt tribunal català va instar l'Executiu a esmenar alguns defectes de forma de l'escrit remès, en el qual no figurava ni firma, ni data ni el nombre de decret que se sotmet a revisió del TSJC. Segons el tribunal, el Govern va presentar dins del termini fixat per la sala l'escrit identificant les mesures que, al seu parer, podrien afectar els drets fonamentals. No obstant això, el Govern no va reparar els defectes formals advertits per la sala, segons el TSJC.

Segons van informar fonts jurídiques, la Fiscalia Superior de Catalunya, després de ser consultada pel TSJC sobre les restriccions anunciades per la Generalitat, va emetre un informe en el qual no posava objeccions a les noves mesures sanitàries proposades pel Govern.

Mentrestant, el secretari català de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va reconèixer no saber si per millorar els indicadors epidemiològics serà suficient aplicar les mesures restrictives durant quinze dies o caldrà allargar-les més temps. En roda de premsa virtual efectuada des del seu domicili, atès que roman en aïllament després d'haver resultat positiu pel virus de la covid-19 un contacte estret seu, Argimon va incidir que el que es busca és «frenar» l'ascens de la corba de contagis, més que no «doblegar» la corba, cosa que no veu viable aconseguir en dues setmanes. Dit d'una altra manera, Argimon espera que les restriccions serveixin perquè el departament de Salut pugui anar «a rebuf» de la covid-19, però no «davant» seu: «El virus està corrent i nosaltres hem de respondre amb velocitat», va resoldre.

Argimon va defensar les mesures «dures, dràstiques i contundents» decretades pel Govern, ja que, a tall d'exemple, va explicar que tres setmanes enrere Catalunya detectava uns 7.000 positius, que la setmana passada ja n'eren 12.700 i que aquests últims dies ja se'n registren més de 2.000 al dia, unes dades de creixement de l'epidèmia més grans del previst per la conselleria.

Argimon també va anunciar que, a partir d'avui, es començaran a distribuir els tests d'antígens als centres d'atenció primària i en els serveis d'urgències, una prova que permet obtenir resultats en 15 minuts. Salut estudia, a més, que els treballadors de les residències d'avis es puguin fer ells mateixos les proves, supervisats per un professional, i així aconseguir fer tests massius cada dues o tres setmanes en l'àmbit dels geriàtrics.