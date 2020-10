companyia de comediants LA BALDUFA Teatre Conservatori, 17.30 h. Entrades exhaurides.

La Companyia de Comediants La Baldufa, nascuda a Lleida el 1996, estrenarà a la Fira el seu divuitè espectacle: La faula de l'esquirol. Adreçat a infants de 3 a 7 anys, presenta un esquirol i un eriçó que han d'aprendre a viure plegats, tot i que, d'inici, la convivència no és fàcil. Enric Blasi, integrant de La Baldufa amb Emiliano Pardo i Carles Pijuan, apunta que el muntatge vol fer reflexionar sobre «el mestissatge, la necessitat de parlar i de respectar-se». Amb una escenografia i un vestuari visualment molt atractius, i una dramatúrgia «intel·ligent» que, sense text, dóna importància al gest i el moviment, Blasi considera que l'obra «connectarà amb el públic. En condicions normals funcionaria molt bé, però ara depenem que s'atreveixin a programar». Han fet estada aquesta setmana al Conservatori per acabar de perfilar l'estrena, que els arriba poc després que el Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2020 del ministeri de Cultura els hagi posat sota el focus: «és satisfactori que ens reconeguin una trajectòria transgressora que considera els infants un públic intel·ligent i amb capacitat crítica».